新屋鵝肉美食饗宴席開150桌 農會研發鵝油入菜添香

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市新屋鵝肉美食饗宴今天中午在長祥宮席開150桌，地方餐飲業者結合在地農特產，藉由清華高中學生「上菜秀」，以10道料理表現多樣創意鵝肉料理；農會也同步發表最新開發的鵝油，還提供鵝油拌飯，美味、創意特色全上桌。

副市長王明鉅也到場，並表示新屋區是桃園的魚米之鄉，擁有6000多公頃農田，種出的好米全國知名，近期也將出口到日本；不僅如此，新屋鵝肉同樣聞名全國，今年鵝肉節不只有鵝肉，還推出鵝油新產品，以各種方式持續推廣新屋農業。市府十分重視新屋區發展，包括都市計畫變更、土地利用、公共建設投入等，都訂定相關計畫。

農業局長陳冠義表示，桃園市畜牧年產值超過48億元，居北台首位，而新屋區有桃園市最大的農地面積，更是重要的畜牧重鎮。新屋區農會舉辦鵝肉美食饗宴多年，打響「南台西、北新屋」名號，讓新屋成為台灣鵝肉代表產區之一。這次活動由農會聯手新屋在地餐廳及外燴業者，推出多道精緻鵝料理，包括鵝胗、茶鵝、土鵝、鵝肉鬆香油飯、豆芽炒脆鵝腸及冬瓜鵝丸鮮湯，展現廚藝與創意。更結合榮獲2023年全國十大績優產銷班的有機蔬菜，推出「青江鵝肝有機香」，以及以桃園特色黑豬肉與鵝汁入菜的「鵝汁鮮筍蹄膀」，體現新屋農產的多元價值。

新屋區農會今年攜手在地業者開發鵝油新產品，現場也準備「鵝油拌桃園三號香米」供民眾試吃，讓大家品味香氣十足的鵝油與在地好米完美結合。農會說明，鵝油特色富含不飽和脂肪酸，膽固醇含量相對較低，有「動物油界的橄欖油」之稱，可用於料理鵝油拌飯、炒青菜、乾拌麵，或製作鵝油麵包、鵝油蔥醬皆適宜。民眾可洽新屋區農會預訂（03）4772124轉210。

新屋區農會研發新產品鵝油。圖／農業局提供
新屋區農會研發新產品鵝油。圖／農業局提供
新屋鵝肉饗宴採用在地食材。圖／農業局提供
新屋鵝肉饗宴採用在地食材。圖／農業局提供

