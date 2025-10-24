科技執法讓錢包流淚…被質疑搶錢 竹市議員：對交通安全有正面效益

錢包在哭！新竹市多處重要路口導入科技執法，警方統計，五大易違規取締路口今年平均每月取締件數均較去年明顯下降，代表科技執法有顯著效果；不少民眾認為竹市本來就地狹人稠容易違規，科技執法大量開罰是不是政府在增加罰單收入，合法搶錢？ 另外，科技執法仍存誤判狀況，導致無辜民眾受罰，不過，議員多半贊同科技執法，認為對交通安全有正面效益。

市議員鄭美娟指出，這幾年常出現因違規導致大型車禍發生的事件，她個人是贊同科技執法的，因為科技執法可降低交通事故發生率，也可提升交通安全，因為透過嚴格取締，能改善路口違規行為，如不停讓行人、闖紅燈等。 此外，科技執法也能舒緩警力壓力，減少員警在路邊取締的時間，讓警力投入其他治安維護工作。

鄭美娟說，竹市地狹人稠，確實有些路段若沒裝設科技執法，容易發生違規與事故。不少里長與里民都陳情希望在特定地點裝設科技執法，但市府、警方礙於經費有限，部分地段只能採「標靶移動」方式，不過，據她觀察，即使有些採取標靶移動的地點，根本也無法將科技執法轉走，只要移走，原本下降的車禍或違規數，很快又會上升。

市議員楊玲宜指出，即使是科技執法，後續影像審查仍需人工處理，警方業務上仍有壓力，建議可朝利用AI協助影像初判方向努力，減輕警方負擔的前提也提升效率。另外，警方也要加強宣導，讓民眾了解科技執法的相關規定，並結合市府道路改善，加強駕駛教育等措施，全面提升道路安全。

警方統計，中央路、民生路口今年月平均取締1538件，較去年1627件下降89件；西大路、林森路口今年月平均取締1045件，較去年1174件下降129件；慈雲路、公道五路口今年月平均取締707件，較去年759件下降52件；關新路、關新北路人行道今年月平均取締489件，較去年523件下降34件；西濱公路、美山路口今年月平均取締388件，較去年416件下降28件，前五大易違規取締路口違規件數皆呈下降趨勢。

警方表示，違規件數雖減少，但五大易違規取締路口均為人車流集中區域，部分時段違規與壅塞情形仍待改善，執法目的在提醒用路人遵守交通規則、保障行人安全。後續將視流量變化與民眾反映，滾動檢討號誌秒數、加派人力疏導，並與市府交通單位協調整體改善計畫，以提升整體交通秩序與安全。

另外，針對民眾反映科技執法誤判部分，警方說，科技執法是採自動偵測與人工審核， 由專業設備利用影像辨識、機器學習等技術自動偵測違規行為，之後系統會將偵測到的違規畫面傳送給警方進行人工審核，確認違規事實無誤才會依法開罰。 若有民眾因科技執法誤判被開單不服，可在罰單上應到案期限內透過網路、郵寄或親自前往方式申訴。