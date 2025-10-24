桃園公車衝突熱議…網友狂推傳奇司機「喜旺伯」 盼晚點退休

桃園客運肢體衝突事件引起討論，不少桃園人在社群平台分享在桃園搭公車的不愉快經驗。不過，多名學生狂推桃園一名公車司機「喜旺伯」，並戲稱他是「1路指揮家」，常幫忙安排座位、盡可能讓學生都上得了公車。網友表示，「最強桃園司機」、「唯一真神喜旺伯」、「模範司機」、「阿伯你要晚一點退休」。

桃園公車司機「喜旺伯」因這次事件，意外引起討論。不少網友表示，「喜旺伯」對乘客都很親切，「『往裡面站、往裡面、往裡面站，同學』，不得不讚嘆阿伯很會運用空間，同時也不忘提醒大家要抓緊扶手注意安全，搭到他負責專車的學生很幸運，他能載多少人就載多少」、「很懂分配位置跟乘車秩序，情緒價值給很滿」。

有網友說，「喜旺伯」會提醒乘客儘量坐下，而且很友善，「之前搭他車，他還叫我和朋友去逛中壢新開的夜市」。也有網友說，「多虧這兩年有TPASS，本來不搭公車的我，現在很常遇到他」、「最喜歡他了，上車會問你坐到哪站，如果比較多站，他還會找位子讓你坐，雖然因為讀書都不在桃園了，但阿伯你要晚點退休」、「我沒記錯他再2、3年就要退休了」、「我也被喜旺叫坐下過，可愛伯伯」。

學生對他印象特別深刻，「我好久沒搭到他開的公車了，他都會幫我們放書包，還會叫學生坐下來 有一次還叫別人坐他旁邊，感覺整台車他最忙」、「他真的超棒！而且講話幽默還會在乎學生！真的人很好」、「超愛這個司機，最喜歡搭1路的時候遇到他，很友善，很像隔壁鄰居阿伯的感覺」、「上學期有搭到，真的很努力讓學生上得了車」、「我記得他！超級可愛的司機，搭到他的車我心情會好一天」、「他會一直指揮我們要往後靠，還會讓我們放書包」。

對於桃園公車司機與乘客肢體衝突，網友感嘆，「好的司機愈來愈少，開得愈來愈少，要珍惜」、「搭桃園公車，我只服喜旺哥，雖然他常常幫我們安排位子，但偶爾會跟我們噓寒問暖一下 」、「旺伯很熱心、很懂人情世故，如果桃園的公車司機都能像他這樣，也不會搞到現在烏煙瘴氣」、「我覺得他是一位很會場控的司機大哥，把每個人的位子都分配的好好的，前門永遠都會很流暢的上下車，我常想這不簡單耶！又要開車注意車況、又要注意車上乘客的安全，他竟然也會記得固定坐車的乘客大概哪站下車，很難得的清流」。

也有網友表示，曾經有視障人士搭公車，「喜旺伯」親自下車牽著視障人士上車入座，「不簡單的精神」。