新竹峨眉湖畔品茗賞樂 限量180位下周一開搶報名

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
現場將設置10席專業茶席區，規畫3梯次共180位的茶席體驗，由茶師沖泡東方美人茶並講解品茗要領。圖／參山處提供
觀光署參山國家風景區管理處11月2日將於新竹縣峨眉鄉細茅埔吊橋旁環湖平台，舉辦第2屆「峨眉湖畔茶席」，現場將設置10席專業茶席區，規畫3梯次共180位的茶席體驗，由茶師沖泡東方美人茶並講解品茗要領，搭配峨眉特色茶點，10月27日中午12時起開放線上報名。

參山處表示，本次活動延續觀光署長陳玉秀建構「讓旅客感動、讓在地受惠、讓產業永續」的觀光生態系目標，攜手在地茶農、茶師與表演團隊，打造一場結合茶席、小農市集與音樂演出的沉浸式文化饗宴。

參山處說明，現場除設置10席專業茶席區，也同步安排在地客家樂器演奏與農特產品小市集，展售刺繡與手作商品，展現新竹峨眉鄉深厚的文化底蘊與藝術能量。參山處更提醒，前100位報名成功者更可獲得客庄刺繡吊飾、環保袋、雅致團扇與專屬紀念茶杯的紀念品組。

參山處長曹忠猷指出，峨眉湖畔共品東方美人茶，近看湖水波光粼粼，遠眺獅頭山層巒疊翠，更有悠揚樂聲相伴，邀請180位茶友共度秋日午後的浪漫時光。期待透過這場茶席，完美呈現「茶、人、景」三者交融的美好。在雅緻的客家茶席佈置中，讓每位參與者都能自在地融入湖光山色，感受茶香與樂聲交織的片刻寧靜。

參山處表示，無法報名限量茶席的遊客也別失望。當日現場推出「峨眉湖畔集章小任務」，只要於下午走訪環湖步道三座涼亭集章，至服務台即可兌換精美小禮物，數量有限、送完為止。

此外，小農市集同步販售當季柑橘、東方美人茶葉、茶飲，以及東方美人茶衍生商品如冰淇淋、巧克力等。遊客也可購票搭乘峨眉湖電動遊艇，於湖上啜飲東方美人茶，感受山水間的悠然秋意。線上報名：（https://www.accupass.com/go/pongfungca2025）；或至參山國家風景區管理處FB粉專：（https://www.facebook.com/tri）。

觀光署參山國家風景區管理處11月2日將於新竹縣峨眉鄉細茅埔吊橋旁環湖平台，舉辦第2屆「峨眉湖畔茶席」。圖／參山處提供
參山處長曹忠猷指出，峨眉湖畔共品東方美人茶，近看湖水波光粼粼，遠眺獅頭山層巒疊翠，更有悠揚樂聲相伴。圖／參山處提供
參山處長曹忠猷指出，期待透過這場茶席，完美呈現「茶、人、景」三者交融的美好。圖／參山處提供
