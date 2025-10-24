快訊

力挺打火英雄！竹市府拍板 即日起調整消防勤務誤餐費

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
竹市府體恤消防人員在高風險救災勤務時的辛勞，調升消防勤務誤餐費。圖／新竹市府提供
竹市府體恤消防人員在高風險救災勤務時的辛勞，調升消防勤務誤餐費。圖／新竹市府提供

近年國內物價持續上漲，新竹市府體恤消防人員在執行各項高強度、高風險救災勤務時的辛勞，為確保能獲得足夠的營養補充以維持最佳戰力，代理市長邱臣遠今宣布，已拍板核定調升消防人員執行各式救援勤務及災害應變中心（含強化三級開設）進駐勤務人員的餐費標準，中餐及晚餐由100元調升至120元、早餐及夜點由50元調升至60元，即日起正式實施，以更符合實際需求並保障消防人員權益。

邱臣遠指出，消防員除了負責日常救災、救護及救助工作外，更時常展現「患難與共」的精神，支援外縣市的重大救災勤務，例如近期前往花蓮協助搜救及災後復原等。無論是面對火災、風災、震災或其他重大災害，必須在第一線冒險犯難，執行高強度、高耗能的體力付出，需要足夠的營養補充來恢復體力。

邱臣遠說，當竹市啟動「災害應變中心」或因應強降雨進行「強化三級」開設勤務，進駐應變中心的人員需24小時輪班待命，負責災害受理、機具調派、案件管控與資料彙整等核心工作。考量前述外勤消防員及應變中心進駐人員在執行各式特殊勤務時的辛勞付出，現行餐費標準已難以滿足體力補充需求，此次調升勤務誤餐費，期望讓消防人員在長時間的緊繃與壓力下，持續為市民提供最即時的應變服務。

另外，市府也於本月初宣布將警察誤餐費由100元調升至120元，早餐夜點補助則由50元調升至60元，以符合實際需求，確保勤務運作順遂。

邱臣遠表示，警方平時除巡邏、交通疏導外，經常需參與訓練、講習或會議，勤務銜接緊湊，常導致跨時段用膳，尤其在烈陽曝曬或風雨侵襲下，充足營養的餐食更顯重要。此次補助調整正是為了讓員警能維持體能，以最佳狀態投入工作。

竹市府體恤消防人員在高風險救災勤務時的辛勞，調升消防勤務誤餐費。圖／新竹市府提供
竹市府體恤消防人員在高風險救災勤務時的辛勞，調升消防勤務誤餐費。圖／新竹市府提供

