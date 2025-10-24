2025年邁入尾聲…竹市警公布科技執法前五大取締路口 第一名在這

新竹市地狹人稠，交通違規多，市府近年陸續於易肇事路口建置科技執法設備，至今已有34處路口採科技執法取締用路人交通違規行為。今年已逐漸邁入尾聲，警方統計今年1月至今科技執法前五大易違規取締路口，其中，鄰近遠東巨城購物中心的中央路、民生路口違規案件數量最多，達1萬6154件，成為「取締王」路口。

警方指出，市府陸續於易肇事路口建置科技執法設備，可同時取締多項用路人交通違規行為，包含違規停車、闖紅燈、違規轉彎、車輛未停讓行人及機車行駛行道等違規行為，希望降低道路事故風險。

警察局說明，經統計，新竹市今年至今前5大科技執法易取締路口，第一名是中央路、民生路口，共取締1萬6154件，主要違規項目是取締違規迴轉、闖紅燈及違規停車。分析違規原因，主要是該處處於市區住商混合精華地段，緊鄰巨城購物中心，平假日車流量均高，且臨停卸貨或載客造成（臨時）停車需求高。

第二名西大路、林森路口共取締1萬970件，主要違規項目是取締闖紅燈及違規轉彎。違規原因是西大路為新竹市區銜接科學園區主要幹道之一，車流量大，且該路口同時有平面車道與地下道，號誌時制較複雜。

第三名慈雲路、公道五路口共取締7421件，違規項目多半是闖紅燈及違規轉彎。因慈雲路是新竹縣竹北市區及新竹市區銜接科學園區主要幹道之一，且路口路幅寬廣，車流量大且路口號誌時制較複雜，導致違規多。

第四名關新路、關新北路人行道共取締5130件，違規項目是機車違規行駛人行道。警方說，因該處周邊住宅區、商家及學校密集，機車車流量大且停車需求高，才會有民眾貪圖方便違規。

第五名西濱公路、美山路口共取締4073件，項目為闖紅燈、違規轉彎及不依標誌標線指示違規。因西濱快速道路車速快、車流量大，車道區分（主／側車道）及號誌時制亦較複雜，成為違規原因。

警方提醒，所有用路人應時刻遵守交通規則，養成良好且安全的用路習慣與觀念，這樣才能有效維護道路秩序，並減少交通事故的風險。另呼籲設置科技執法並非單純為了處罰，而是為了保障所有行車與行人的通行安全，共同營造更安全的道路環境。