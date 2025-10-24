苗栗隨機殺人案／刀下搶人 女老師護童獲表揚

苗栗市10月初發生隨機殺人事件，教會辦的課後陪讀班黃姓女老師，面對持刀凶嫌將遭到挾持的丁姓女童強行拉離，避免傷害擴大。縣長鍾東錦昨接見表揚，感謝黃老師的英勇義舉，「苗栗的天使比魔鬼多」，並強調縣府持續強化防範「社區炸彈型人物」的危害。

35歲的黃老師昨上午由丈夫及教會牧師傅悠綺等人陪同到縣長會客室，回憶事發當天，黃老師說，課後班丁姓女童被歹徒挾持時，當下她衝上前只想拉回女童，「不要讓孩子受傷」，這是瞬間的直覺反應，沒多考慮。女童救治後出院，已返校上課，教會將安排心理輔導。

她說，發生這次事件後，課後班已改用汽車到校接學童，希望學童安全能多一分保障，目前教會有18名課後班學童，大多數都是家庭經濟較弱勢的國小學童，家長也幾乎不是教友。

縣府警察局、社會處、教育處主管及苗栗市長余文忠也到場致謝。社會處長張國棟表示，教會課後班免費照顧弱勢學童，未來縣府將與教會合作，讓課後班能獲補助，減輕開辦壓力。

鍾東錦強調，黃老師的英勇行為證明這個社會充滿光明力量，可戰勝少數的「魔鬼」；此次隨機傷人事件的社區高風險人口，已要求衛生、社會、警察系統要整合，並即時掌握相關人口出獄或假釋資訊，家訪時共同派員前往，避免治安疑慮。