聽新聞
0:00 / 0:00

苗栗隨機殺人案／刀下搶人 女老師護童獲表揚

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
苗栗市10月初發生隨機殺人事件，教會辦的課後陪讀班黃姓女老師（左四）面對持刀凶嫌，奮不顧身將遭到挾持的丁姓女童強行拉離，英勇表現讓縣長鍾東錦（左三）感動，昨接見表揚。記者胡蓬生／攝影
苗栗市10月初發生隨機殺人事件，教會辦的課後陪讀班黃姓女老師（左四）面對持刀凶嫌，奮不顧身將遭到挾持的丁姓女童強行拉離，英勇表現讓縣長鍾東錦（左三）感動，昨接見表揚。記者胡蓬生／攝影

苗栗市10月初發生隨機殺人事件，教會辦的課後陪讀班黃姓女老師，面對持刀凶嫌將遭到挾持的丁姓女童強行拉離，避免傷害擴大。縣長鍾東錦昨接見表揚，感謝黃老師的英勇義舉，「苗栗的天使比魔鬼多」，並強調縣府持續強化防範「社區炸彈型人物」的危害。

35歲的黃老師昨上午由丈夫及教會牧師傅悠綺等人陪同到縣長會客室，回憶事發當天，黃老師說，課後班丁姓女童被歹徒挾持時，當下她衝上前只想拉回女童，「不要讓孩子受傷」，這是瞬間的直覺反應，沒多考慮。女童救治後出院，已返校上課，教會將安排心理輔導。

她說，發生這次事件後，課後班已改用汽車到校接學童，希望學童安全能多一分保障，目前教會有18名課後班學童，大多數都是家庭經濟較弱勢的國小學童，家長也幾乎不是教友。

縣府警察局、社會處、教育處主管及苗栗市長余文忠也到場致謝。社會處長張國棟表示，教會課後班免費照顧弱勢學童，未來縣府將與教會合作，讓課後班能獲補助，減輕開辦壓力。

鍾東錦強調，黃老師的英勇行為證明這個社會充滿光明力量，可戰勝少數的「魔鬼」；此次隨機傷人事件的社區高風險人口，已要求衛生、社會、警察系統要整合，並即時掌握相關人口出獄或假釋資訊，家訪時共同派員前往，避免治安疑慮。

鍾東錦 苗栗縣 殺人

延伸閱讀

影／苗栗隨機殺人案 課後班黃老師獲表揚！鍾東錦：苗栗天使遠比魔鬼多

一頭牛剝幾層皮！詐團騙完錢後再騙房地產 苗栗阻詐9件約5000萬元

無懼凶嫌刀下搶人！苗栗隨機傷人案護童女師獲表揚

全台觀光媒合會苗栗巨蛋登場 近千觀光業者推「島內類出國」

相關新聞

苗栗隨機殺人案／刀下搶人 女老師護童獲表揚

苗栗市10月初發生隨機殺人事件，教會辦的課後陪讀班黃姓女老師，面對持刀凶嫌將遭到挾持的丁姓女童強行拉離，避免傷害擴大。縣...

亞洲青年運動會跆拳道奪台灣首金 苗栗國中舞蹈班潘筱晴為國爭光

苗栗國中舞蹈班學生潘筱晴今天在第3屆巴林亞洲青年運動會，勇奪女子個人自由品勢金牌，也是台灣首金，為國爭光，師生及親友都引...

徐欣瑩媒合工研院200台二手電腦 愛心送暖新竹縣弱勢學子

為縮短教育數位落差、協助弱勢家庭學生獲得學習資源，立法委員徐欣瑩近日媒合工研院捐贈200台二手電腦，由慈濟義工團隊協助整...

桃園設計庫「時光留聲機」青年設計展 免費留聲DIY留存專屬紀念

桃園市青年事務局即日起至11月20日於「桃園設計庫」推出「時光留聲機－青年設計展」，以「回望—現在—展望」為主軸，串聯過...

竹北市東海里無自來水與天然氣 縣府曝卡關原因

新竹縣竹北市東海里無自來水及天然氣，施工卻因私人土地權屬與文件不齊卡關。縣府指出，東海二街尚無自來水延管申請案；東海三街...

停擺3年！竹東生命禮儀館整修落成 竹縣首座公辦公營殯儀館啟用

竹縣首座公立殯儀館位於竹東，2019年正式啟用後，因委外團隊經營不善，且內部設施遭破壞，停擺3年，竹東鎮公所去年起全面整...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。