徐欣瑩媒合工研院200台二手電腦 愛心送暖新竹縣弱勢學子

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
徐欣瑩團隊事前調查縣內各校弱勢家庭學生的實際需求，根據回報結果，規畫將電腦分送至十多所國中小。記者郭政芬／攝影
為縮短教育數位落差、協助弱勢家庭學生獲得學習資源，立法委員徐欣瑩近日媒合工研院捐贈200台二手電腦，由慈濟義工團隊協助整理後，陸續分送至新竹縣各國中小，讓有需要的學生能夠在學習與生活上更便利地運用數位科技。

徐欣瑩團隊事前調查縣內各校弱勢家庭學生的實際需求，根據回報結果，規畫將電腦分送至十多所國中小。第一波電腦於今日下午送抵新豐鄉忠孝國中與精華國中，分別由忠孝國中校長周武昌代表受贈20台、精華國中校長謝東育代表受贈11台電腦，提供給有需要的學生使用。

工研院主任李宗嶽也特別出席活動，見證愛心電腦交付過程。兩位校長並致贈感謝狀，感謝工研院、徐欣瑩及慈濟義工團隊的善舉。

徐欣瑩表示，工研院汰舊的電腦設備整體狀況仍良好，透過整新再利用，不僅實踐環保理念，也兼具公益價值。她感謝慈濟義工的細心整理，讓電腦能煥然一新、安全可靠地送到孩子手中，「這不只是硬體的支援，更是對孩子學習路上的鼓勵與陪伴。」

在捐贈儀式上，徐欣瑩也與學生熱絡互動，詢問大家平時使用AI的情況：「你們平常都拿AI來做什麼？」有的同學人用ChatGPT寫作業、算數學、有的說會「跟AI聊天、講心事」。李宗嶽則推薦同學「用AI學英文很方便！」同學們對於將有個人電腦都很期待。

這批電腦將持續由慈濟義工團隊協助配送至其他國中，讓更多新竹縣的孩子能共享數位教育資源，在學習路上展翅高飛。

第一波電腦於今日下午送抵新豐鄉忠孝國中與精華國中，分別由忠孝國中校長周武昌代表受贈20台、精華國中校長謝東育代表受贈11台電腦。記者郭政芬／攝影
立法委員徐欣瑩近日媒合工研院捐贈200台二手電腦，由慈濟義工團隊協助整理後，陸續分送至新竹縣各國中小。記者郭政芬／攝影
