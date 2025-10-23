巴陵分隊於今日前往高義國小舉辦「小小消防體驗營」。圖：消防局提供

桃園市消防局第四大隊巴陵分隊於今(23)日前往高義國小舉辦「小小消防體驗營」，透過寓教於樂的方式，讓學童在實際體驗中建立正確的防災與自救觀念。此次活動設計了「風火無情」、「震天動地」、「妙手回春」、「應變專家」等四大主題，內容精彩且實用。

「煙霧體驗屋」模擬火場環境，讓學童親眼所見火煙蔓延的速度。圖：消防局提供

消防局說明，在「風火無情」的課程中，學童認識火災發生的原因與危害，並親身體驗煙霧模擬屋，學習火場中正確的避難逃生方式，接著安排「煙霧體驗屋」，模擬火場環境，讓學童親眼所見火煙蔓延的速度。

「震天動地」因台灣位於環太平洋地震帶，地震發生頻繁，為加強學童的防震意識與應變能力，宣導人員以淺顯易懂的方式向學童講解地震成因與災害可能帶來的危險，並強調「趴下、掩護、穩住」三步驟的重要性。現場也安排避難演練，讓學童實際體驗如何在地震中保持冷靜，迅速找到安全掩蔽處，並在震後依照指示有序疏散到戶外安全地點。

「妙手回春」則由宣導人員指導基本救護觀念，像是心肺復甦術與簡易止血方法，讓學童初步具備自救與助人的能力。透過現場實際按壓，讓學童學習冷靜判斷並選擇正確應變措施。

「應變專家」火災發生往往迅速且猛烈，為提升學童的防火意識與臨災應變能力，透過模擬演練，讓孩子們在寓教於樂中學習如何保護自己，透過簡易口訣「小火快逃 濃煙關門」提醒學童，一旦遇到火災，若火勢尚小且逃生路線暢通，應立即逃生；但若濃煙已充斥、無法逃離，則應立刻關門避難，並撥打119等待救援。此一口訣簡單明瞭，能有效降低火場傷亡風險。

消防局指出，避難不止是用於火災，也可用於土石流撤退機制，因山區豪大雨影響容易出現土石鬆動及坍方現象。為防範可能發生之土石流災害，教導學童如出現警戒等級黃色時注意並做好防災準備，如出現紅色警戒意味潛勢溪流或崩塌區已達重大警戒條件，須立即採取嚴格防災應變措施，此時應配合公所、警消人員前往潛勢地區進行巡查與撤離勸導。

消防局第四大隊巴陵分隊長林龍井表示，透過體驗營與防災宣導，不僅能讓學童掌握火災與災害應變要領，更能在潛移默化中培養正確的安全意識。學童是下一代重要的種子，唯有從小扎下防災觀念，才能在未來遇到緊急狀況時，展現自我保護與助人救人的能力，進一步將安全知識傳遞到家庭與社區，共同打造更安全的生活環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：復興高義國小化身防災教室！巴陵消防分隊帶學子體驗火場逃生