桃園設計庫「時光留聲機」青年設計展 免費留聲DIY留存專屬紀念

桃園市青年事務局即日起至11月20日於「桃園設計庫」推出「時光留聲機－青年設計展」，以「回望—現在—展望」為主軸，串聯過去與未來的設計能量，期間還推出「免費留聲機DIY體驗」，邀請民眾親手打造專屬紀念作品，將創意故事以聲音與手作形式留存，見證桃園青年設計歷程。

「時光留聲機－青年設計展」以多元形式呈現，「時光隧道牆」精選歷年展覽、講座與活動紀錄，重現一路走來的精彩瞬間與創意記憶；「進駐團隊展示區」則集結現任設計團隊代表作品，涵蓋平面設計、品牌策略、手作工藝、教育互動與空間設計等領域，展現新世代設計師的創意廣度與跨域精神。

展覽期間推出「免費留聲機DIY體驗」，邀請民眾親手打造專屬紀念作品，將創意故事以聲音與手作形式留存，為設計庫的歷程畫下溫暖句點，也象徵桃園青年設計力的無限延伸。現場並設置「互動投票牆」與「許願樹」，讓民眾票選最受喜愛的設計庫活動，並留下對基地的祝福與期許。

青年事務局長侯佳齡表示，桃園設計庫自2021年進駐新明市場6樓以來，已成為青年創意人才交流與成長的重要據點。青年局深知「設計」是推動城市創新與產業升級的核心力量，持續與在地大專院校及高中職設計科系合作，打造設計庫為青年設計師的培育與孵化基地。