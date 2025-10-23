快訊

竹北市東海里無自來水與天然氣 縣府曝卡關原因

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣竹北市東海里無自來水及天然氣，竹北市公所昨舉辦說明會，決議依自來水法，由既成道路主管機關竹北市公所開立同意開挖證明，供相關單位開挖道路等後續作業。圖／竹北市公所提供
新竹縣竹北市東海里無自來水及天然氣，竹北市公所昨舉辦說明會，決議依自來水法，由既成道路主管機關竹北市公所開立同意開挖證明，供相關單位開挖道路等後續作業。圖／竹北市公所提供

新竹縣竹北市東海里無自來水及天然氣，施工卻因私人土地權屬與文件不齊卡關。縣府指出，東海二街尚無自來水延管申請案；東海三街則因5戶未補件遭退回。竹瓦已於2023年起推動東海二街天然氣設置、完成49戶登記，待市公所核准路修費減免後可續辦；三街因申請不足及土地問題，仍待里長協調地主同意。

東海二街與三街長期未能接通自來水與天然氣，尤其三街更是兩者皆無，與僅隔一條東興路的高鐵特區形成強烈對比，居民仰賴地下水與瓦斯桶，不僅生活不便，更有安全隱憂。竹北市公所昨舉辦說明會，決議依自來水法，由既成道路主管機關竹北市公所開立同意開挖證明，供相關單位開挖道路等後續作業。

新竹縣政府指出，東海二街及三街自來水延管補助費用，由水利署審查核定補助，東海三街雖由市公所在2023年10月提出19戶申請，但因仍有5戶未取得接水證明，且未附上私有道路土地同意書，自來水公司於同年11月退回補正，市公所至今尚未補件；至於東海二街則未提出申請。

至於天然氣部分，新竹縣政府說明，新竹瓦斯公司自2023年9月起推動東海二街管線設置，已彙整49戶申請書及預繳保證金，並納入年度投資計畫，今年5月完成現勘、6月函請市公所免收路修費與刨鋪費，待核准後即可進行細部設計，深盼竹北市公所在22日說明會與里民達成初步共識後盡早復函，瓦斯公司即可辦理後續事宜。

此外，東海三街天然氣申請案，因預繳保證金未達現住戶60%以上，目前也請里長持續推廣中。竹北市公所也於說明會中提及東海三街可能涉及私人土地問題，後續將視里長徵得土地所有人權人同意書後，新竹瓦斯公司亦將積極辦理，早日讓東海里民享有天然氣服務。

新竹縣竹北市東海里無自來水及天然氣，施工卻因私人土地權屬與文件不齊卡關。記者黃羿馨／攝影
新竹縣竹北市東海里無自來水及天然氣，施工卻因私人土地權屬與文件不齊卡關。記者黃羿馨／攝影

相關新聞

