停擺3年！竹東生命禮儀館整修落成 竹縣首座公辦公營殯儀館啟用

竹縣首座公立殯儀館位於竹東，2019年正式啟用後，因委外團隊經營不善，且內部設施遭破壞，停擺3年，竹東鎮公所去年起全面整修，採公辦公營，今舉行啟用祈福典禮，10月27日試營運，未來將增加納骨塔位與環保葬等設施，讓治喪家屬在此圓滿送別親人最後一程。

竹東鎮生命禮儀館今早舉行整修落成啟用典禮，鎮長郭遠彰表示，公辦公營是公所責無旁貸的使命。禮儀館整合羽化館與生命紀念館，提供平價便利的一條龍殯葬服務，並優化流程。全館設有治喪禮廳10間、靈堂13間，下周一起試營運，開放民眾申請使用，盼紓解竹縣殯葬設施負荷。

新竹縣民政處長陳建淳表示，縣府全力支持竹東鎮殯儀館二期工程，盼提供縣民更優質的殯葬環境，也期望民眾改變觀念，認同殯葬業是有尊嚴、溫馨的服務業。若其他鄉鎮有類似需求，縣府也將全力推動。

竹東鎮推動辦理生命禮儀館整修工程總經費1861萬，縣府補助774萬元。竹東鎮代表會主席范國威表示，生命禮儀館落成讓大竹東地區鄉親，能以更莊嚴隆重的方式辦理親友身後事，感謝縣府與鎮公所團隊的努力，代表會也將全力支持經費通過。

特別的是，生命禮儀館首度增設供檢調單位使用的檢驗房與偵訊室。不過外界認為，相關空間目前僅配置基本桌椅，建議進一步完善設備與動線規畫，讓檢察官與法醫能在更專業的環境中執行業務。

鎮公所回應，規畫階段已與新竹地檢署溝通，並依需求增設桌椅等基本設施；此次重點改善在於新增負壓殺菌設備，以配合法醫解剖與檢驗，同時也符合地檢署的設備標準與要求。