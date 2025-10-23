快訊

停擺3年！竹東生命禮儀館整修落成 竹縣首座公辦公營殯儀館啟用

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
竹東鎮推動辦理生命禮儀館整修工程總經費1861萬，縣府補助774萬元。記者郭政芬／攝影
竹東鎮推動辦理生命禮儀館整修工程總經費1861萬，縣府補助774萬元。記者郭政芬／攝影

竹縣首座公立殯儀館位於竹東，2019年正式啟用後，因委外團隊經營不善，且內部設施遭破壞，停擺3年，竹東鎮公所去年起全面整修，採公辦公營，今舉行啟用祈福典禮，10月27日試營運，未來將增加納骨塔位與環保葬等設施，讓治喪家屬在此圓滿送別親人最後一程。

竹東鎮生命禮儀館今早舉行整修落成啟用典禮，鎮長郭遠彰表示，公辦公營是公所責無旁貸的使命。禮儀館整合羽化館與生命紀念館，提供平價便利的一條龍殯葬服務，並優化流程。全館設有治喪禮廳10間、靈堂13間，下周一起試營運，開放民眾申請使用，盼紓解竹縣殯葬設施負荷。

新竹縣民政處長陳建淳表示，縣府全力支持竹東鎮殯儀館二期工程，盼提供縣民更優質的殯葬環境，也期望民眾改變觀念，認同殯葬業是有尊嚴、溫馨的服務業。若其他鄉鎮有類似需求，縣府也將全力推動。

竹東鎮推動辦理生命禮儀館整修工程總經費1861萬，縣府補助774萬元。竹東鎮代表會主席范國威表示，生命禮儀館落成讓大竹東地區鄉親，能以更莊嚴隆重的方式辦理親友身後事，感謝縣府與鎮公所團隊的努力，代表會也將全力支持經費通過。

特別的是，生命禮儀館首度增設供檢調單位使用的檢驗房與偵訊室。不過外界認為，相關空間目前僅配置基本桌椅，建議進一步完善設備與動線規畫，讓檢察官與法醫能在更專業的環境中執行業務。

鎮公所回應，規畫階段已與新竹地檢署溝通，並依需求增設桌椅等基本設施；此次重點改善在於新增負壓殺菌設備，以配合法醫解剖與檢驗，同時也符合地檢署的設備標準與要求。

鎮公所表示，過去委外經營期間，因廠商經費考量未設置空調設備；此次改由公所公辦公營，已全面增設冷氣等空調設施，大幅優化使用環境。相關使用費將依身分區分為竹東鎮民、本縣他鄉鎮民及外縣市民3個級距，未來並將建立更完善的管理與服務制度，持續精進殯葬業務，讓生命最後的旅程更加尊嚴與溫暖。

全館設有治喪禮廳10間、靈堂13間，下周一起試營運，開放民眾申請使用，盼紓解竹縣殯葬設施負荷。記者郭政芬／攝影
全館設有治喪禮廳10間、靈堂13間，下周一起試營運，開放民眾申請使用，盼紓解竹縣殯葬設施負荷。記者郭政芬／攝影
竹東鎮公所去年起全面整修，採公辦公營，今舉行啟用祈福典禮。記者郭政芬／攝影
竹東鎮公所去年起全面整修，採公辦公營，今舉行啟用祈福典禮。記者郭政芬／攝影
今舉行啟用祈福典禮，10月27日試營運，未來將增加納骨塔位與環保葬等設施，讓治喪家屬在此圓滿送別親人最後一程。記者郭政芬／攝影
今舉行啟用祈福典禮，10月27日試營運，未來將增加納骨塔位與環保葬等設施，讓治喪家屬在此圓滿送別親人最後一程。記者郭政芬／攝影
相關使用費將依身分區分為竹東鎮民、本縣他鄉鎮民及外縣市民3個級距。記者郭政芬／攝影
相關使用費將依身分區分為竹東鎮民、本縣他鄉鎮民及外縣市民3個級距。記者郭政芬／攝影
檢察官辦公室放簡易的桌椅，外界建議進一步完善設備與動線規畫。記者郭政芬／攝影
檢察官辦公室放簡易的桌椅，外界建議進一步完善設備與動線規畫。記者郭政芬／攝影

