新竹香山綜合休閒運動館營運今滿月 使用人次近2萬

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市政府斥資4億2000萬元打造的「香山綜合休閒運動館」，今正式營運滿一個月後，代理市長邱臣遠前往了解營運狀況。圖／新竹市府提供
新竹市政府斥資4億2000萬元打造的「香山綜合休閒運動館」，今年2月完工後，8月26日開放試營運15天，於9月19日正式營運，象徵竹市「一區一運動中心」政策完成最後一塊拼圖。正式營運滿一個月後，代理市長邱臣遠今前往了解營運狀況，邱臣遠說，正式啟用至今已滿一個月，使用人次近2萬，未來將持續提升使用率，並透過全民促參法委託專業廠商營運7年，市府將加強督導，確保館舍管理貼近市民需求。

邱臣遠說，運動館運動體驗項目多，館內也導入AI溺水偵測系統、配置合格救生員，提供安全、舒適的運動環境。他強調，竹市近年體育表現亮眼，榮獲「天下雜誌」評選為「運動國手培育之都」，優秀選手如奧運銅牌陳念琴、棒球好手郭俊麟及富禮國中射箭隊等，皆為城市爭光。

運動部全民運動署長房瑞文表示，前體育署原核定補助1.4億元，當時總經費約2億多元，但隨著原物料價格上漲，工程總經費提高至4.2億元。感謝竹市府及市議會的全力支持，讓香山綜合休閒運動館順利完工啟用，竹市過去連續三年榮獲前體育署「運動愛台灣」績優縣市肯定，展現地方推動體育發展的卓越成果，期盼未來市府及OT營運團隊持續配合全民運動署政策，共同推動全民運動風氣。

教育處說明，香山綜合休閒運動館為一座地下1層、地上2層的智慧綠能鋼構建築，館內設施包含地下一樓停車場、室內游泳池（含兒童池）、Spa池、蒸氣室、烤箱、體適能中心、韻律教室與多功能教室等，提供全年齡層多元化的運動選擇。

教育處補充，香山綜合休閒運動館依「促進民間參與公共建設法」委託專業團隊經營管理，期盼藉由民間專業能量提升服務品質，帶動香山區運動風氣，讓更多市民在舒適環境中培養運動習慣，打造全民健康新生活。

新竹市政府斥資4億2000萬元打造的「香山綜合休閒運動館」，今正式營運滿一個月後，代理市長邱臣遠前往了解營運狀況。圖／新竹市府提供
運動中心 體育 邱臣遠

