強風警報邱臣遠指「誤傳」引議員批評 竹市消防局回應了

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹即時報導
新竹市議員廖子齊批評，代理市長邱臣遠直接在Threads上宣稱國家級警報為誤傳，請市民安心，這種作法其實非常不適當。圖／廖子齊提供
新竹市議員廖子齊批評，代理市長邱臣遠直接在Threads上宣稱國家級警報為誤傳，請市民安心，這種作法其實非常不適當。圖／廖子齊提供

前晚新竹地區民眾收到國家級警報簡訊，提醒將有10級風，代理市長邱臣遠在Threads發文稱「警報為誤傳」引發討論。消防局回應，警報發布目的在於天災可能致災時強制告警，必須採用較高門檻，以免造成民眾對警報的不信任，錯失第一時間避難時機。

新竹市議員廖子齊指出，中央氣象署前天針對包括新竹市在內多縣市發布陸上強風特報，代表這些地區「有機會」出現平均風9級以上或陣風11級以上的強風，目的在提醒民眾提前防範。

廖子齊批評，遺憾的是，邱臣遠卻直接在Threads上宣稱國家級警報為誤傳，請市民安心，這種作法其實非常不適當。當下沒有監測到不代表之後不會發生，且強風可能因各區域地形不同可能存在誤差，不應隨意「判斷」，傳遞錯誤訊息。近年來全民防災意識提升，對於災害警戒會更在意，市府在防災觀念與政策上實在需要再加強，莫拿市民性命開玩笑。

新竹市消防局回應，國家災害防救科技中心網站中說明，根據各級政府發送告警訊息原則及內容中，有關颱風強風告警，應於颱風侵臺期間，針對即將遭受颱風劇烈強風影響之陸上地區，提供即時告警，研判或預測某地區將受颱風風力平均風達12級(含)以上或陣風達14級(含)以上威脅時發布。

當日新竹縣市均未出現10級風情形，雖被列為「橙色燈號」的警戒區域，但卻也未達到紅色燈號的警戒區標準（平均風12級以上或陣風14級以上），如果依此標準發布國家級警報，非但無法達到提醒民眾之效果，反而會造成民眾對於國家級警報的嚴謹程度打上問號，真正有致災可能需要民眾第一時間避難疏散時，反倒無法達到成效。

消防局表示，例如本次警報發放時有開車民眾收到，立刻將車移置路旁查看訊息，差點釀成車禍，但發現卻僅是強風警示，不免對於警報標準頗有微詞。國家級警報應用嚴謹的標準監測及發布，公部門希望民眾在收到預警、災害發生時確實避難，方可守護自身的安全。

前晚新竹地區民眾收到國家級警報簡訊，提醒將有10級風，代理市長邱臣遠卻在Threads發文稱「警報為誤傳」。圖／取自邱臣遠Threads
前晚新竹地區民眾收到國家級警報簡訊，提醒將有10級風，代理市長邱臣遠卻在Threads發文稱「警報為誤傳」。圖／取自邱臣遠Threads

國家級警報 新竹 颱風

