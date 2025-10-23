竹北東海里長年地下水煮飯 困境有解...公所核發開挖證明助接水

新竹縣竹北市東海里東海二街、三街長年缺乏自來水與天然氣，相關單位施工卻遇到私人土地權屬與法規限制，導致問題無法解決。竹北市公所昨舉辦說明會，決議依自來水法，由既成道路主管機關竹北市公所開立同意開挖證明，供相關單位開挖道路等後續作業。

東海二街與三街長期未能接通自來水與天然氣，尤其三街更是兩者皆無，與僅隔一條東興路的高鐵特區形成強烈對比，居民仰賴地下水與瓦斯桶，不僅生活不便，更有安全隱憂。

居民回憶，2019年東海三街曾發生2死火警，一棟3層樓透天厝陷入火海，消防人員趕抵後全力灌救，卻因當地尚未設置自來水管線及消防栓，火勢延燒近3小時才受控。也因工程涉及道路挖掘，又牽涉私人土地權屬與受限法規程序，導致問題遲遲無法解決。

竹北市公所昨於東海社區活動中心舉行說明會，研擬2項合法可行的方案，方案一為由土地所有權人簽署使用同意書；方案則據自來水法第61-1條，用戶承諾補償後，由竹北市公所開立同意道路開挖證明，供相關單位申請道路開挖等後續作業流程，現場討論後，里民達成初步共識，將朝方案二推進。