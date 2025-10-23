快訊

北市知名壽喜燒多人用餐後上吐下瀉、發燒掛急診 衛生局證實將稽查

光復洪災被沖走…陽明交大退休教授失聯滿月 妻嘆：丈夫是科學人卻被推入鬼門關

日本排球王子陷劈腿風暴！遭爆出軌河北彩伽 本人認了「惹騷動」道歉

竹北東海里長年地下水煮飯 困境有解...公所核發開挖證明助接水

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣竹北市東海里東海二街、三街長年缺乏自來水與天然氣，相關單位施工卻遇到私人土地權屬與法規限制，導致問題無法解決。記者黃羿馨／攝影
新竹縣竹北市東海里東海二街、三街長年缺乏自來水與天然氣，相關單位施工卻遇到私人土地權屬與法規限制，導致問題無法解決。記者黃羿馨／攝影

新竹縣竹北市東海里東海二街、三街長年缺乏自來水與天然氣，相關單位施工卻遇到私人土地權屬與法規限制，導致問題無法解決。竹北市公所昨舉辦說明會，決議依自來水法，由既成道路主管機關竹北市公所開立同意開挖證明，供相關單位開挖道路等後續作業。

東海二街與三街長期未能接通自來水與天然氣，尤其三街更是兩者皆無，與僅隔一條東興路的高鐵特區形成強烈對比，居民仰賴地下水與瓦斯桶，不僅生活不便，更有安全隱憂。

居民回憶，2019年東海三街曾發生2死火警，一棟3層樓透天厝陷入火海，消防人員趕抵後全力灌救，卻因當地尚未設置自來水管線及消防栓，火勢延燒近3小時才受控。也因工程涉及道路挖掘，又牽涉私人土地權屬與受限法規程序，導致問題遲遲無法解決。

竹北市公所昨於東海社區活動中心舉行說明會，研擬2項合法可行的方案，方案一為由土地所有權人簽署使用同意書；方案則據自來水法第61-1條，用戶承諾補償後，由竹北市公所開立同意道路開挖證明，供相關單位申請道路開挖等後續作業流程，現場討論後，里民達成初步共識，將朝方案二推進。

竹北市公所強調，竹北市公所雖非權責單位，但因民生基礎建設攸關市民生活品質，市公所將持續扮演協力者角色，依法協助推動後續作業。但也提醒，仍需仰賴里民主動配合提供必要資料，才能依程序辦理，讓東海里居民早日享有完善的自來水與天然氣服務。

竹北市公所昨舉辦說明會，決議依自來水法，由既成道路主管機關竹北市公所開立同意開挖證明，供相關單位開挖道路等後續作業。圖／竹北市公所提供
竹北市公所昨舉辦說明會，決議依自來水法，由既成道路主管機關竹北市公所開立同意開挖證明，供相關單位開挖道路等後續作業。圖／竹北市公所提供

竹北 北市 透天厝

延伸閱讀

鼓勵竹北學子勇敢追夢 王炳漢贈200張電影票看勵志國片

老市場飄香氛、設沙發 竹北仁義市場變身「百貨公司」

東海EMBA 70人組團挑戰戈壁大漠 遇沙塵暴襲擊...靠信念堅持完賽

新竹史上最大宗教活動 超越竹北文化祭3天吸10萬人參與

相關新聞

竹北東海里長年地下水煮飯 困境有解...公所核發開挖證明助接水

新竹縣竹北市東海里東海二街、三街長年缺乏自來水與天然氣，相關單位施工卻遇到私人土地權屬與法規限制，導致問題無法解決。竹北...

頂過移除壓力！苗栗市公所尊重歷史 蔣公銅像安置貓裏客家學苑

促進轉型正義條例規定威權統治者之象徵，公共建築或場所應予移除，苗栗市公所頂過壓力，苗栗農工舊校區故前總統蔣中正銅像光復節...

違法繁殖、割聲帶 人人犬舍挨罰480萬餘元、撤照

苗栗縣公館鄉繁殖場「人人犬舍」有290隻犬隻，日前被爆出9成犬隻遭施以聲帶整形手術，且有違法繁殖、超養等行徑，苗栗縣長鍾...

桃園明年開徵汙水費 議員憂影響接管意願

桃園市預計明年元旦起針對已接管家庭用戶，隨水費徵收汙水下水道使用費。多名議員昨在議會質詢，憂心桃園汙水下水道接管率六都後...

廣角鏡／雪見步道無障礙 安心漫步賞美景

雪霸國家公園管理處為推廣無障礙友善環境，最近改建完成雪見遊憩區第一條「無障礙友善步道」，全長約300公尺、加寬至120公...

桃園大溪豆干節推大溪豆干宴 10月31日開放報名

2025植感桃園大溪豆干節將於11月15日、16日在桃園市大溪區中正公園登場，民眾將可現場品嘗巨型香嫩白豆腐、豆粕黑蛋糕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。