桃園明年開徵汙水費 議員憂影響接管意願

桃園市預計明年元旦起針對已接管家庭用戶，隨水費徵收汙水下水道使用費。多名議員昨在議會質詢，憂心桃園汙水下水道接管率六都後段班，收費恐讓民眾更不願接管。

市府水務局回應，開徵使用費是因中央要求，推動階段每度僅收1元，也會研議中低收入戶減免機制。

桃園市目前已接管的行政區包括桃園、蘆竹、龜山、八德、楊梅、中壢、大溪、龍潭、復興、大園等，今年全市汙水下水道接管率從26.23%提升至27.47%，居六都倒數第2，僅略高於台中市。

議員林政賢、李柏枋、陳雅倫表示，桃園市是超過230萬人口的大城市，汙水下水道卻遠遠落後全國平均值，現在又要徵收汙水下水道使用費，恐影響民眾接管意願。

議員謝美英呼籲，汙水下水道工程品質要有相對應提升，議員彭俊豪、于北辰則建議市府要有減免與優惠方案，減少反彈。

水務局長劉振宇表示，開徵汙水下水道使用費是配合中央政策，桃園航空城汙水系統獲中央96億多元補助，但書是須開徵下水道使用費，若不開徵將被扣減5%補助款約4.6億元，加上其他計畫，總損失約6億元；桃園1年徵收汙水費收入約6千萬元，等於用6千萬元換回6億元，有近十倍利差。

水務局表示，原研議使用費要收每度5元，但考量正在推動階段，打2折只收1元，相較其他縣市1戶每月約收100元，桃園僅收10元到15元；後續會研議中低收入戶減免機制，並加強管理工程品質。