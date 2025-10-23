聽新聞
違法繁殖、割聲帶 人人犬舍挨罰480萬餘元、撤照

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗報導
苗栗縣公館鄉「人人犬舍」昨被裁處罰鍰480萬9000元。圖／新竹縣流浪動物珍愛協會提供
苗栗縣公館鄉「人人犬舍」昨被裁處罰鍰480萬9000元。圖／新竹縣流浪動物珍愛協會提供

苗栗縣公館鄉繁殖場「人人犬舍」有290隻犬隻，日前被爆出9成犬隻遭施以聲帶整形手術，且有違法繁殖、超養等行徑，苗栗縣長鍾東錦批業者可惡殘忍，指示從嚴開罰。動防所昨確定重罰480萬9千元，並廢止其特定寵物業許可證。

苗栗縣動物保護防疫所接獲新竹縣流浪動物珍愛協會通報，前天派員到人人犬舍調查繁殖及醫療紀錄，查出犬舍繁殖吉娃娃、雪納瑞及博美等小型犬遭施以聲帶整形手術，降低吠叫分貝數。

動保人員還發現，現場有違法使用年老、患病或不符健康年齡規範的母犬繁殖，並查出繁殖場應具備的設施未符合密度規定共計46籠，且部分籠舍有超養情形，經查核確認重大缺失屬實，違反多項動保法法規，皆處以最高計罰鍰共480萬9千元，並要求業者限期改善、妥善處置。

「人人犬舍」合法犬隻繁殖場，自2016年取得特定寵物業許可證迄今，2023年評鑑優等、2024年為乙等，人人犬舍取得登記許可至今無開罰紀錄。

為何先前評鑑未有發現重大缺失？動防所長張俊義昨天表示，因所內人力量能不足，若要實施突擊檢查執行不易，且例行性查核會事先發文知會，業者可能都會準備應付，難查出嚴重違規或缺失。

苗栗縣動防所指出，縣內核准的特定寵物業者共63家，其中繁殖業者36家、買賣業者12家、寄養業者15家，近期將全面加強縣內繁殖業者查核，並於年度的特定寵物業者評鑑新增3至5項重大審核指標，涵蓋動物健康管理、繁殖計畫透明度、從業人員專業訓練及場域動物福利環境等面向。

