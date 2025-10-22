快訊

桃園大溪豆干節推大溪豆干宴 10月31日開放報名

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
2025植感桃園大溪豆干節將於11月15日、16日登場，市府今舉辦活動記者會。圖／市府提供
2025植感桃園大溪豆干節將於11月15日、16日登場，市府今舉辦活動記者會。圖／市府提供

2025植感桃園大溪豆干節將於11月15日、16日在桃園市大溪區中正公園登場，民眾將可現場品嘗巨型香嫩白豆腐、豆粕黑蛋糕、無限暢飲的「千人豆漿bar」，另知名實境秀「黑白大廚」的呂敬來也將攜手在地料理達人推出「大溪豆干宴」，10月31日開放報名、限額100人。

桃園市副市長蘇俊賓表示，大溪豆干擁有逾百年歷史，大溪豆干節也舉辦十餘年，今年特別導入青年設計力，並以桃園豆干職人精神為核心，讓「綠」與「美」融入日常生活。

蘇俊賓表示，百年前大溪黑豆干以糖滷入味、香氣醇厚，是台灣黑豆干的故鄉，起初以礦工為客群，並隨著河運及觀光發展，有三波成長曲線，盼能透過本次的質感、設計導入，讓大溪豆干再次蛻變，邁向第四波的成長。

觀旅局指出，市府今年特別與在地品牌「植鹿」、「隣人植栽」、「綠植工作室」、「荳荳多肉」及「芳草秘境」合作，於市府一樓打造植生牆，展出至明年4月底，同時透過市府川堂的「智慧一號店」推廣植感商品，讓植物與城市生活緊密連結。

觀旅局表示，大溪豆干節11月15日、16日登場，除了要製作巨型「香嫩白豆腐、豆粕黑蛋糕」讓千人共享，還有「千人豆漿bar」可在限制時間內無限暢飲豆漿；11月15日的「大溪豆干宴」也將打造10桌11味美食饗宴，當晚5點在大溪木生活館外廣場登場。

