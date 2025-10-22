AI入工地！桃園埔心社宅導入智慧管理 轉型提升工安
為促進智慧科技於工地實務中的應用，進一步提升安全管理效率，桃園市勞動局與國家住宅及都市更新中心今在桃園市楊梅區「埔心安居社會住宅新建統包工程」舉辦智慧工地科技減災觀摩會，現場展示多項智慧化管理技術，實際呈現工地導入數位工具後的管理成果，讓營造環境的職業安全更加創新提升。
今觀摩會場域「埔心安居」是全國第一個以全預鑄工法興建的社會住宅，相較傳統工法工期短、工地乾淨且安全，此次以實景展示包含AI智慧攝影機、人臉辨識門禁管制系統、IOT危害與環境檢測、IOT高低溫危害通報、智慧安全帽與E化危害告知平台等多項智慧科技設備，目前皆已導入工程，現場再解說搭配操作演示，展現科技如何在工地第一時間發揮預防作用，並透過數據分析協助管理決策。
而所呈現的系統在實用性、導入成本及操作門檻上皆具優勢，能強化災害預防、即時監控與現場管理效率，展現智慧工地在減災上的具體成果。未來將持續推動智慧工地政策，結合工協會與營造業者合作，加速工安治理與數位轉型，逐步將智慧科技納入標準作業程序，不僅提升職場安全，也將帶動營造產業邁向智慧化與永續發展。
勞動局局長李賢祥表示，過去工地人員在進出管制站時，僅依賴門口的警衛來做登記，常出現無登記或漏登記的狀況，現在使用科技化三叉機等進行人員管制，同時也可利用AI辨識人員進場，確認有無配戴安全等防護用具，利用科技化的管理，可以減少人力又可以落實工地管理，透過智慧工地科技減災觀摩會方式，讓更多廠商可以認識AI智慧管理的方式幫助管理，這也是未來的趨勢，盼桃園各工地也能引進科技化管理。
