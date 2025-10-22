AI入工地！桃園埔心社宅導入智慧管理 轉型提升工安

快訊

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
現場展示多項智慧化管理技術，實際呈現工地導入數位工具後的管理成果。記者周嘉茹／攝影
為促進智慧科技於工地實務中的應用，進一步提升安全管理效率，桃園市勞動局與國家住宅及都市更新中心今在桃園市楊梅區「埔心安居社會住宅新建統包工程」舉辦智慧工地科技減災觀摩會，現場展示多項智慧化管理技術，實際呈現工地導入數位工具後的管理成果，讓營造環境的職業安全更加創新提升。

今觀摩會場域「埔心安居」是全國第一個以全預鑄工法興建的社會住宅，相較傳統工法工期短、工地乾淨且安全，此次以實景展示包含AI智慧攝影機、人臉辨識門禁管制系統、IOT危害與環境檢測、IOT高低溫危害通報、智慧安全帽與E化危害告知平台等多項智慧科技設備，目前皆已導入工程，現場再解說搭配操作演示，展現科技如何在工地第一時間發揮預防作用，並透過數據分析協助管理決策。

而所呈現的系統在實用性、導入成本及操作門檻上皆具優勢，能強化災害預防、即時監控與現場管理效率，展現智慧工地在減災上的具體成果。未來將持續推動智慧工地政策，結合工協會與營造業者合作，加速工安治理與數位轉型，逐步將智慧科技納入標準作業程序，不僅提升職場安全，也將帶動營造產業邁向智慧化與永續發展。

勞動局局長李賢祥表示，過去工地人員在進出管制站時，僅依賴門口的警衛來做登記，常出現無登記或漏登記的狀況，現在使用科技化三叉機等進行人員管制，同時也可利用AI辨識人員進場，確認有無配戴安全等防護用具，利用科技化的管理，可以減少人力又可以落實工地管理，透過智慧工地科技減災觀摩會方式，讓更多廠商可以認識AI智慧管理的方式幫助管理，這也是未來的趨勢，盼桃園各工地也能引進科技化管理。

桃園市勞動局與國家住宅及都市更新中心今在桃園市楊梅區「埔心安居社會住宅新建統包工程」舉辦智慧工地科技減災觀摩會。記者周嘉茹／攝影
現場展示多項智慧化管理技術，實際呈現工地導入數位工具後的管理成果。記者周嘉茹／攝影
現場高像素鏡頭監視器能準確拍攝工地人員是否落實配戴安全帽等安全設備。記者周嘉茹／攝影
工地導入AI工具人，可協助5G工地巡檢、熱像偵測、場域分析等功能。記者周嘉茹／攝影
桃園 社會住宅

