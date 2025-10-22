快訊

柯文哲涉政治獻金侵占案 年代集團創辦人邱復生明出庭作證

挺「關中天」遭質疑中立性 NCC委員被提名人羅慧雯：當時是學者

雙北豪雨不斷 北市府宣布明1校停班課、2校遠距

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園雨彈襲！蘆竹生命紀念園區驚見天坑 5墓碑損毀

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園連日豪雨，蘆竹生命紀念園區內出現一處長約40公尺、寬6公尺、深2公尺的巨大坑洞，造成5座墓碑損毀。圖／蘆竹區公所提供
桃園連日豪雨，蘆竹生命紀念園區內出現一處長約40公尺、寬6公尺、深2公尺的巨大坑洞，造成5座墓碑損毀。圖／蘆竹區公所提供

受到風神颱風外圍環流與東北季風雙重影響，桃園連日豪雨，蘆竹生命紀念園區更傳道路坍塌，園區內出現一處長約40公尺、寬6公尺、深2公尺的巨大坑洞，造成5座墓碑損毀。

蘆竹區公所表示，此次坍塌疑因連日豪雨所致。巡檢人員昨上午8點巡視時仍無異狀，但到了10點便發生坍塌，下午3點確認時土石持續流失。受影響墓碑中，有2座直接受損，另外3座因路基掏空而受波及，部分墓碑甚至掉落坑洞內浸泡在積水中。

區公所表示，發現災情後，已立即封鎖現場並調派挖土機與人員進行搶修，使用帆布等材料加固受損區域。同時聯繫受影響的5戶家屬進行溝通，並於今日舉辦簡易法會，安撫逝者與家屬情緒。

區公所表示，對於棺材外露較嚴重的墓穴，將暫時遷移至未來安葬地點附近妥善安置；區公所也協調風水師協助家屬重新選擇合適的安葬位置，經溝通後家屬均表示可以接受相關安排。

區公所表示，街道工務課與施工廠商今日已完成現場評估。由於坍塌處鄰近擋土牆，且下方仍有裂縫擴大跡象，需要進行大規模重建工程。整個修復範圍約150公尺，預估工程經費將達1至2千萬元。

桃園連日豪雨，蘆竹生命紀念園區內出現一處長約40公尺、寬6公尺、深2公尺的巨大坑洞，造成5座墓碑損毀。圖／蘆竹區公所提供
桃園連日豪雨，蘆竹生命紀念園區內出現一處長約40公尺、寬6公尺、深2公尺的巨大坑洞，造成5座墓碑損毀。圖／蘆竹區公所提供

墓碑 溝通 豪雨

延伸閱讀

桃園砂石車自撞電桿倒塌肇逃 慘釀楊梅、龍潭830戶停電

桃園龜山2社宅基地局部滑落 市府要求停工改善

桃園明年開徵汙水下水道使用費 民代憂影響接管意願

連日雨！桃園龜山2社宅工地驚見局部坍塌 市府：無立即危害

相關新聞

桃園雨彈襲！蘆竹生命紀念園區驚見天坑 5墓碑損毀

受到風神颱風外圍環流與東北季風雙重影響，桃園連日豪雨，蘆竹生命紀念園區更傳道路坍塌，園區內出現一處長約40公尺、寬6公尺...

割犬隻聲帶「人人犬舍」裁罰出爐 苗縣府鐵腕撤照、重罰480萬9千元

苗栗縣動物保護防疫所接獲通報查獲公館鄉「人人犬舍」違反動物保護法多項規定，經20日全面稽查，發現逾九成犬隻遭施以聲帶整形...

AI入工地！桃園埔心社宅導入智慧管理 轉型提升工安

為促進智慧科技於工地實務中的應用，進一步提升安全管理效率，桃園市勞動局與國家住宅及都市更新中心今在桃園市楊梅區「埔心安居...

桃園龜山2社宅基地局部滑落 市府要求停工改善

連日豪雨，桃園市龜山區2處社會住宅基地昨天發生局部滑落。桃園市政府住宅發展處表示，除持續監控2處基地狀況，已要求停工，並...

80多歲「麥當勞奶奶」成亮點 苗栗首辦中高齡暨高齡者友善企業認證

苗栗縣政府今天公布首批12家認證中高齡暨高齡者友善企業，其中，80多歲「麥當勞奶奶」主持兒童生日會功力一把罩，持續在工作...

全台觀光媒合會苗栗巨蛋登場 近千觀光業者推「島內類出國」

苗栗縣觀光推廣媒合會、「天茶地酒、山盟海寺」農遊推廣及慢魚海岸成果展上午苗栗巨蛋體育館登場，吸引全台旅行業及觀光相關業者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。