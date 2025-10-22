聽新聞
桃園雨彈襲！蘆竹生命紀念園區驚見天坑 5墓碑損毀
受到風神颱風外圍環流與東北季風雙重影響，桃園連日豪雨，蘆竹生命紀念園區更傳道路坍塌，園區內出現一處長約40公尺、寬6公尺、深2公尺的巨大坑洞，造成5座墓碑損毀。
蘆竹區公所表示，此次坍塌疑因連日豪雨所致。巡檢人員昨上午8點巡視時仍無異狀，但到了10點便發生坍塌，下午3點確認時土石持續流失。受影響墓碑中，有2座直接受損，另外3座因路基掏空而受波及，部分墓碑甚至掉落坑洞內浸泡在積水中。
區公所表示，發現災情後，已立即封鎖現場並調派挖土機與人員進行搶修，使用帆布等材料加固受損區域。同時聯繫受影響的5戶家屬進行溝通，並於今日舉辦簡易法會，安撫逝者與家屬情緒。
區公所表示，對於棺材外露較嚴重的墓穴，將暫時遷移至未來安葬地點附近妥善安置；區公所也協調風水師協助家屬重新選擇合適的安葬位置，經溝通後家屬均表示可以接受相關安排。
區公所表示，街道工務課與施工廠商今日已完成現場評估。由於坍塌處鄰近擋土牆，且下方仍有裂縫擴大跡象，需要進行大規模重建工程。整個修復範圍約150公尺，預估工程經費將達1至2千萬元。
