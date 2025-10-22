快訊

割犬隻聲帶「人人犬舍」裁罰出爐 苗縣府鐵腕撤照、重罰480萬9千元

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
「人人犬舍」違反動物保護法多項規定，苗縣府今天祭出鐵腕撤照並重罰共480萬9千元。圖／ 苗栗縣動保所提供
「人人犬舍」違反動物保護法多項規定，苗縣府今天祭出鐵腕撤照並重罰共480萬9千元。圖／ 苗栗縣動保所提供

苗栗縣動物保護防疫所接獲通報查獲公館鄉「人人犬舍」違反動物保護法多項規定，經20日全面稽查，發現逾九成犬隻遭施以聲帶整形手術以壓低吠叫噪音，並違法使用年老、患病或不符健康年齡規範之母犬繁殖，另查繁殖場應具備之設施未符合規定共計46籠，縣府今天祭出鐵腕撤照並重罰共480萬9千元。

人人犬舍以繁殖吉娃娃、雪納瑞及博美犬等小型犬為主，現場查核290隻犬隻，約有9成以上被業者施以聲帶整形手術降低犬隻吠叫分貝數，違反動保法可處1萬5千元至7萬5千元罰鍰，動防所以「隻」計並以最高罰則共435萬元罰鍰。

針對該犬舍使用年老、患病或不符規定的母體進行繁殖，依動保法27條可處5萬至25萬元罰鍰，動防所開罰最高上限25萬元；另有46籠犬籠設施設備違規，依動保法第28條可處4萬至20萬元罰鍰，動防所也處最高20萬元罰鍰，並廢止其特定寵物業許可證，責令業者限期改善場內環境及設施。

另外，動防所發現業者謝姓獸醫師未申請跨區執業，再依獸醫師法可處3千至9千元罰鍰，處最高9000元，合計開罰480萬9千元。且為確保場內動物福祉，動防所持續派員定期巡視場內犬隻飼養情形，逐隻觀察紀錄動物健康狀況、行為表現及環境照護情形，並建立巡查紀錄簿進行追蹤，作為後續犬隻安置管理及改善措施之依據，確保場內動物均獲適當照護與安置。

動保所指出，犬隻繁殖場許可證是3年審核一次，人人犬舍最後一次的許可證至117年為止，目前針對其違規的撤照裁處，正在走流程。

對於人人犬舍定2023年評鑑資訊為「優等」、2024年時則為「乙等」，如今卻爆出重大違法情況。所長張俊義強調，因所內人力量能不足，若要實施突擊檢查，因人力受限較難以執行。他說，例行性查核都會事先發文知會業者，業者可能也都會事先準備應付稽查，大部分都是小缺失限期改善，較難查出嚴重違規或缺失，人人犬舍的歷年查核也是如此，從105年12月登記許可至今並無開罰紀錄。

