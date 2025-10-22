苗栗市客家4炆4炒180桌25日登場 公所：除了薑絲炒粉腸外不受影響

「苗栗食光2025客家4炆4炒」晚宴180桌25日登場在即，台中市檢出疑似非洲豬瘟案例，市長余文忠表示業者都有備料，除了薑絲炒粉腸外，其餘不受影響。

農業部緊急應變台中市檢出疑似非洲豬瘟案例，宣布今天中午12點起，全國豬隻禁運、禁宰5天，市公所第一時間聯繫承辦4炆4炒晚宴的6家外燴業者，業者都表示有固定豬肉供應商，備料辦桌沒有問題，但粉腸必須當天或是前一天採購，因此怕會缺貨，公所與業者都在研議取代菜色。

余文忠說，4炆4炒晚宴是配合風箏節年度盛事，也備受期待，開放140桌預約秒殺，另有40桌貴賓席，25日下午5點在貓裏喵親子公園旁舊經國路登場，晚宴10道菜，除了客家薑絲炒粉腸，其餘包括鳳梨脆瓜遇木耳、桔香土雞報喜來、鹹甜糯飯好團圓、筍乾爌肉滿堂香、年年有余送吉祥、客家小炒傳家味、麻油鮮蝦暖人心、紅棗養生鮮雞湯、清蒸熟卷鮮滋味，及九層黑糖步步高。

至於風箏節系列活動24日起3天在後龍溪河濱公園，苗栗火車站有接駁車，3天都有客家美食嘉年華，內容農特產品及在地青創品牌「菁市集」，購買消費券200元兌換風箏，每天限量500支，還有親子風箏彩繪、民眾放風體驗，及說客語、享好禮活動。