快訊

柯文哲涉政治獻金侵占案 年代集團創辦人邱復生明出庭作證

挺「關中天」遭質疑中立性 NCC委員被提名人羅慧雯：當時是學者

雙北豪雨不斷 北市府宣布明1校停班課、2校遠距

苗栗市客家4炆4炒180桌25日登場 公所：除了薑絲炒粉腸外不受影響

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市公所10月25日客家4炆4炒晚宴，除了粉腸外，其餘不受台中市檢出疑似非洲豬瘟案例影響。圖／苗栗市公所提供
苗栗市公所10月25日客家4炆4炒晚宴，除了粉腸外，其餘不受台中市檢出疑似非洲豬瘟案例影響。圖／苗栗市公所提供

「苗栗食光2025客家4炆4炒」晚宴180桌25日登場在即，台中市檢出疑似非洲豬瘟案例，市長余文忠表示業者都有備料，除了薑絲炒粉腸外，其餘不受影響。

農業部緊急應變台中市檢出疑似非洲豬瘟案例，宣布今天中午12點起，全國豬隻禁運、禁宰5天，市公所第一時間聯繫承辦4炆4炒晚宴的6家外燴業者，業者都表示有固定豬肉供應商，備料辦桌沒有問題，但粉腸必須當天或是前一天採購，因此怕會缺貨，公所與業者都在研議取代菜色。

余文忠說，4炆4炒晚宴是配合風箏節年度盛事，也備受期待，開放140桌預約秒殺，另有40桌貴賓席，25日下午5點在貓裏喵親子公園旁舊經國路登場，晚宴10道菜，除了客家薑絲炒粉腸，其餘包括鳳梨脆瓜遇木耳、桔香土雞報喜來、鹹甜糯飯好團圓、筍乾爌肉滿堂香、年年有余送吉祥、客家小炒傳家味、麻油鮮蝦暖人心、紅棗養生鮮雞湯、清蒸熟卷鮮滋味，及九層黑糖步步高。

至於風箏節系列活動24日起3天在後龍溪河濱公園，苗栗火車站有接駁車，3天都有客家美食嘉年華，內容農特產品及在地青創品牌「菁市集」，購買消費券200元兌換風箏，每天限量500支，還有親子風箏彩繪、民眾放風體驗，及說客語、享好禮活動。

24日晚上6點半親子魔幻之夜，「MOMO家族」、「天馬戲創作劇團」演出；25日晚上6點半青春星光之夜，舞蹈社LUCKY STRUGGLE、藝達舞苑，及歌手賴苡辰等表演。另在貓裏喵親子公園25日4炆4炒辦桌，26日客家粄條推廣行銷活動、苗栗特色伴手禮展售，活動詳情上官方網站http://www.miaoli-9kite.com/查詢。

苗栗市公所10月25日客家4炆4炒晚宴，除了粉腸外，其餘不受台中市檢出疑似非洲豬瘟案例影響。圖／苗栗縣政府提供
苗栗市公所10月25日客家4炆4炒晚宴，除了粉腸外，其餘不受台中市檢出疑似非洲豬瘟案例影響。圖／苗栗縣政府提供

非洲豬瘟 客家美食

延伸閱讀

苗栗市𪹚龍獲美國繆思設計大獎 有功人員返台經濟艙升等商務艙

苗栗風箏節光復連假登場 國旗空中飛揚挺台灣

影／苗栗市風箏文化暨客家美食節光復節登場 「TEAM TAIWAN」飄揚

苗栗市下周刨鋪馬路、停水 市公所提醒注意改道儲水

相關新聞

桃園雨彈襲！蘆竹生命紀念園區驚見天坑 5墓碑損毀

受到風神颱風外圍環流與東北季風雙重影響，桃園連日豪雨，蘆竹生命紀念園區更傳道路坍塌，園區內出現一處長約40公尺、寬6公尺...

割犬隻聲帶「人人犬舍」裁罰出爐 苗縣府鐵腕撤照、重罰480萬9千元

苗栗縣動物保護防疫所接獲通報查獲公館鄉「人人犬舍」違反動物保護法多項規定，經20日全面稽查，發現逾九成犬隻遭施以聲帶整形...

AI入工地！桃園埔心社宅導入智慧管理 轉型提升工安

為促進智慧科技於工地實務中的應用，進一步提升安全管理效率，桃園市勞動局與國家住宅及都市更新中心今在桃園市楊梅區「埔心安居...

桃園龜山2社宅基地局部滑落 市府要求停工改善

連日豪雨，桃園市龜山區2處社會住宅基地昨天發生局部滑落。桃園市政府住宅發展處表示，除持續監控2處基地狀況，已要求停工，並...

80多歲「麥當勞奶奶」成亮點 苗栗首辦中高齡暨高齡者友善企業認證

苗栗縣政府今天公布首批12家認證中高齡暨高齡者友善企業，其中，80多歲「麥當勞奶奶」主持兒童生日會功力一把罩，持續在工作...

全台觀光媒合會苗栗巨蛋登場 近千觀光業者推「島內類出國」

苗栗縣觀光推廣媒合會、「天茶地酒、山盟海寺」農遊推廣及慢魚海岸成果展上午苗栗巨蛋體育館登場，吸引全台旅行業及觀光相關業者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。