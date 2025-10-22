繁殖場毛孩遭剪聲帶 苗栗縣重罰480萬餘元、廢許可證

苗栗縣公館鄉「人人犬舍」逾9成犬隻遭剪聲帶，並以年老患病母犬繁殖等不當飼養情節違反動物保護法規定，縣府今天表示，重罰新台幣480萬9000元，並廢止特定寵物業許可證。

公館鄉由謝姓獸醫師經營的人人犬舍遭動保人士通報，多數品種犬遭割除聲帶，飼養環境空間多項未符合繁殖業者規定，苗栗縣動物保護防疫所20日清查後，原擬裁處16萬8000元罰鍰、限期改善並廢止特定寵物業許可證，苗栗縣長鍾東錦昨天在縣務會議中指示應鐵腕重罰。

苗栗縣政府今天透過新聞稿指出，人人犬舍以繁殖吉娃娃、雪納瑞及博美犬等小型犬為主，現場查核290隻犬隻，約有9成以上被業者施以聲帶整形手術降低吠叫分貝數，依違反動保法第5條、第30條，可處業者（飼主）1萬5000元至7萬5000元罰鍰，動物保護防疫所以隻採計，裁罰435萬元。

針對犬舍使用年老、患病或不符規定的母體進行繁殖部分，縣府表示，依動保法27條可處5萬至25萬元罰鍰，動防所開罰最高上限25萬元；另有46籠犬籠設施設備違規，依動保法第28條可處4萬至20萬元罰鍰，動防所也處最高20萬元罰鍰，並廢止其特定寵物業許可證，責令業者限期改善場內環境及設施。

此外，動防所發現經營犬舍的獸醫師未申請跨區執業，再依獸醫師法第32條可處3000至9000元罰鍰，處最高9000元。

縣府說，經查核確認業者不當飼養、繁殖各項缺失，合計裁處480萬9000元並廢止特定寵物業許可證。且為確保場內動物福祉，由動防所造冊列管場內犬隻，並持續派員定期巡視追蹤，逐隻觀察紀錄動物健康狀況、行為表現及環境照護情形，建立巡查紀錄，作為後續犬隻安置管理及改善措施依據，確保場內動物均獲適當照護與安置。