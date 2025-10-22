桃園龜山2社宅基地局部滑落 市府要求停工改善
連日豪雨，桃園市龜山區2處社會住宅基地昨天發生局部滑落。桃園市政府住宅發展處表示，除持續監控2處基地狀況，已要求停工，並完成改善並提出復工計畫。
民進黨籍桃園市議員陳雅倫今天指出，桃園龜山2處社會住宅基地滑落，尤其善捷段社宅周邊的文青六路路基疑遭掏空，已通報市府，並要求加強工地管理監督。
桃園市政府住宅發展處透過文字表示，桃園龜山善捷段社會住宅工程目前正在進行地下層開挖，昨天發現基地南側局部坡面滑落約30多坪，立即先覆蓋帆布避免大雨繼續滲水。
經會同專業技師勘查，桃園住宅發展處表示，研判是因連續大雨造成鄰地積水，導致土壤含水量過高、土壓力過大，造成坡面滑落情形，無立即性公安疑慮。
桃園住宅處指出，另一處龜山區興安段社宅基地也發現地基滑落情形，面積大約100坪，經專業技師勘查，也是因大雨造成土壤含水量過高而造成。
住宅處指出，針對龜山2處社宅工地，除持續監控基地狀況外，已要求停工，並應在工地完成改善並提出復工計畫，經建管處同意後才會同意復工。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言