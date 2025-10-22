快訊

T17、T18爭議落幕 專家揭急轉彎2大主因：新壽無條件下車是最佳解方

入夜7縣市續發豪雨特報 北部迎雨下到周六

國內爆非洲豬瘟檢方要查了！分案追病毒來源、不排除傳喚豬農

桃園龜山2社宅基地局部滑落 市府要求停工改善

中央社／ 桃園22日電

連日豪雨，桃園市龜山區2處社會住宅基地昨天發生局部滑落。桃園市政府住宅發展處表示，除持續監控2處基地狀況，已要求停工，並完成改善並提出復工計畫。

民進黨籍桃園市議員陳雅倫今天指出，桃園龜山2處社會住宅基地滑落，尤其善捷段社宅周邊的文青六路路基疑遭掏空，已通報市府，並要求加強工地管理監督。

桃園市政府住宅發展處透過文字表示，桃園龜山善捷段社會住宅工程目前正在進行地下層開挖，昨天發現基地南側局部坡面滑落約30多坪，立即先覆蓋帆布避免大雨繼續滲水。

經會同專業技師勘查，桃園住宅發展處表示，研判是因連續大雨造成鄰地積水，導致土壤含水量過高、土壓力過大，造成坡面滑落情形，無立即性公安疑慮。

桃園住宅處指出，另一處龜山區興安段社宅基地也發現地基滑落情形，面積大約100坪，經專業技師勘查，也是因大雨造成土壤含水量過高而造成。

住宅處指出，針對龜山2處社宅工地，除持續監控基地狀況外，已要求停工，並應在工地完成改善並提出復工計畫，經建管處同意後才會同意復工。

桃園 社會住宅 社宅

延伸閱讀

桃園明年開徵汙水下水道使用費 民代憂影響接管意願

連日雨！桃園龜山2社宅工地驚見局部坍塌 市府：無立即危害

花蓮堰塞湖洪災將滿月 張善政今表揚救災英雄：繼續挺花蓮

桃園萬聖城光復節連假登場 桃警鼓勵民眾搭乘免費接駁車

相關新聞

桃園隨袋徵收明年上路 市場內外攤收費恐不公？環保局解釋了

桃市府明年元旦起，鎖定機關學校及市場攤商實施垃圾費隨袋徵收，今年12月將先試辦，但不僅許多市民批評「搶錢」，多位議員也擔...

大園新開夜市人潮擠爆 傳未申請違規營業最高可罰10萬

桃園市大園區大觀路近日新開幕「璟都好夜市」，上百家攤販聚集於每周二、六營業，吸引不少民眾前去逛街。然而該地地主傳出未依規...

80多歲「麥當勞奶奶」成亮點 苗栗首辦中高齡暨高齡者友善企業認證

苗栗縣政府今天公布首批12家認證中高齡暨高齡者友善企業，其中，80多歲「麥當勞奶奶」主持兒童生日會功力一把罩，持續在工作...

全台觀光媒合會苗栗巨蛋登場 近千觀光業者推「島內類出國」

苗栗縣觀光推廣媒合會、「天茶地酒、山盟海寺」農遊推廣及慢魚海岸成果展上午苗栗巨蛋體育館登場，吸引全台旅行業及觀光相關業者...

桃園明年開徵汙水下水道使用費 民代憂影響接管意願

桃園市預計明年元旦起針對已接管家庭用戶，隨水費徵收汙水下水道使用費。多位議員憂心，桃園汙水下水道接管率已六都倒數，收費恐...

連日雨！桃園龜山2社宅工地驚見局部坍塌 市府：無立即危害

桃園連日豪雨不斷，桃園市龜山區善捷段社會住宅工程和興安段社宅基地昨一度出現局部坍塌，引發民眾憂心。市府都發局表示，經會同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。