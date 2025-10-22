80多歲「麥當勞奶奶」成亮點 苗栗首辦中高齡暨高齡者友善企業認證

苗栗縣政府今天公布首批12家認證中高齡暨高齡者友善企業，其中，80多歲「麥當勞奶奶」主持兒童生日會功力一把罩，持續在工作中發揮專長經驗，成吸客亮點之一。

苗栗縣53多萬人口，65歲以上逾10萬人，占了約2成，縣府今年首次辦理中高齡暨高齡者友善企業認證計畫，以招募任用、組織文化、教育訓練，及工作環境與職務再設計4大面向作為評選標準，副縣長邱俐俐等人今天公布並表揚12家認證廠商。

其中，麥當勞在台灣市場授權發展商和德昌股份有限公司竹南店、頭份店進榜，竹南店聘用80多歲的麥當勞奶奶，主持兒童生日會，成功吸引顧客，並以分工合作模式，讓熟齡員工專注清潔、招呼等工作。

其餘10家認證名單如下，大千醫院、太平洋醫材公司、兆勁科技公司、全家便利商店大勝分公司、全聯頭份分公司、長春石化公司苗栗廠、為恭醫院、英茗德食品工業公司、裕隆日產汽車公司、台灣苗栗捲煙廠。

邱俐俐感謝參與認證的企業，她說，不僅是一項榮譽，更具體展現企業的社會責任，認證是縣府推動友善職場的起點，未來將持續推動，期盼未來喚起更多企業加入，打造「青銀共融、苗栗共榮」的職場。

另，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署推動多元就業開發方案，今天公布成功案例，苗栗就業中心推介66歲的章姓男子加入多元補助單位，擔任教保助理員，但在機構專業的訓練與支持下迅速適應，加上樂觀與幽默的人格特質，將歡笑帶進機構，「就像鄰家阿伯一樣」，1年補助期間完成課程，爭取到正式照顧服務員，延續職涯價值。