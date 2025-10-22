快訊

T17、T18爭議落幕 專家揭急轉彎2大主因：新壽無條件下車是最佳解方

入夜7縣市續發豪雨特報 北部迎雨下到周六

國內爆非洲豬瘟檢方要查了！分案追病毒來源、不排除傳喚豬農

聽新聞
0:00 / 0:00

80多歲「麥當勞奶奶」成亮點 苗栗首辦中高齡暨高齡者友善企業認證

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣副縣長邱俐俐等人，今天公布並表揚首批12家認證中高齡暨高齡者友善企業。記者范榮達／攝影
苗栗縣副縣長邱俐俐等人，今天公布並表揚首批12家認證中高齡暨高齡者友善企業。記者范榮達／攝影

苗栗縣政府今天公布首批12家認證中高齡暨高齡者友善企業，其中，80多歲「麥當勞奶奶」主持兒童生日會功力一把罩，持續在工作中發揮專長經驗，成吸客亮點之一。

苗栗縣53多萬人口，65歲以上逾10萬人，占了約2成，縣府今年首次辦理中高齡暨高齡者友善企業認證計畫，以招募任用、組織文化、教育訓練，及工作環境與職務再設計4大面向作為評選標準，副縣長邱俐俐等人今天公布並表揚12家認證廠商。

其中，麥當勞在台灣市場授權發展商和德昌股份有限公司竹南店、頭份店進榜，竹南店聘用80多歲的麥當勞奶奶，主持兒童生日會，成功吸引顧客，並以分工合作模式，讓熟齡員工專注清潔、招呼等工作。

其餘10家認證名單如下，大千醫院、太平洋醫材公司、兆勁科技公司、全家便利商店大勝分公司、全聯頭份分公司、長春石化公司苗栗廠、為恭醫院、英茗德食品工業公司、裕隆日產汽車公司、台灣苗栗捲煙廠。

邱俐俐感謝參與認證的企業，她說，不僅是一項榮譽，更具體展現企業的社會責任，認證是縣府推動友善職場的起點，未來將持續推動，期盼未來喚起更多企業加入，打造「青銀共融、苗栗共榮」的職場。

另，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署推動多元就業開發方案，今天公布成功案例，苗栗就業中心推介66歲的章姓男子加入多元補助單位，擔任教保助理員，但在機構專業的訓練與支持下迅速適應，加上樂觀與幽默的人格特質，將歡笑帶進機構，「就像鄰家阿伯一樣」，1年補助期間完成課程，爭取到正式照顧服務員，延續職涯價值。

桃竹苗分署長賴家仁表示，多元就業開發方案創造公益性的在地就業機會，並協助中高齢、原住民、二度就業婦女及身心障礙者等族群，培養再就業能力，讓高齡者不再只是被照顧者，鼓勵更多銀髮族敢邁出新步伐，開創第二人生，詳情可上桃竹苗分署網站https://thmr.wda.gov.tw/ 查詢。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署推動多元就業開發方案，1年補助時間，協助66歲章姓男子爭取到正式照顧服務員。圖／勞動部勞動力發展署桃竹苗分署提供
勞動部勞動力發展署桃竹苗分署推動多元就業開發方案，1年補助時間，協助66歲章姓男子爭取到正式照顧服務員。圖／勞動部勞動力發展署桃竹苗分署提供

麥當勞 高齡者

延伸閱讀

全台觀光媒合會苗栗巨蛋登場 近千觀光業者推「島內類出國」

廢棄農膜去化多一選項 苗栗農膜回收再利用中心BOT案喊停

拓寬670公尺花了近億元 苗栗縣道119線全線拓寬還有約6公里長路

苗栗菁潮流選好物、青年洄游與USR計畫頒獎 縣府籲企業助青年闖藍海

相關新聞

桃園隨袋徵收明年上路 市場內外攤收費恐不公？環保局解釋了

桃市府明年元旦起，鎖定機關學校及市場攤商實施垃圾費隨袋徵收，今年12月將先試辦，但不僅許多市民批評「搶錢」，多位議員也擔...

大園新開夜市人潮擠爆 傳未申請違規營業最高可罰10萬

桃園市大園區大觀路近日新開幕「璟都好夜市」，上百家攤販聚集於每周二、六營業，吸引不少民眾前去逛街。然而該地地主傳出未依規...

80多歲「麥當勞奶奶」成亮點 苗栗首辦中高齡暨高齡者友善企業認證

苗栗縣政府今天公布首批12家認證中高齡暨高齡者友善企業，其中，80多歲「麥當勞奶奶」主持兒童生日會功力一把罩，持續在工作...

全台觀光媒合會苗栗巨蛋登場 近千觀光業者推「島內類出國」

苗栗縣觀光推廣媒合會、「天茶地酒、山盟海寺」農遊推廣及慢魚海岸成果展上午苗栗巨蛋體育館登場，吸引全台旅行業及觀光相關業者...

桃園明年開徵汙水下水道使用費 民代憂影響接管意願

桃園市預計明年元旦起針對已接管家庭用戶，隨水費徵收汙水下水道使用費。多位議員憂心，桃園汙水下水道接管率已六都倒數，收費恐...

連日雨！桃園龜山2社宅工地驚見局部坍塌 市府：無立即危害

桃園連日豪雨不斷，桃園市龜山區善捷段社會住宅工程和興安段社宅基地昨一度出現局部坍塌，引發民眾憂心。市府都發局表示，經會同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。