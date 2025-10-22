全台觀光媒合會苗栗巨蛋登場 近千觀光業者推「島內類出國」

苗栗縣觀光推廣媒合會、「天茶地酒、山盟海寺」農遊推廣及慢魚海岸成果展上午苗栗巨蛋體育館登場，吸引全台旅行業及觀光相關業者近900人與會；縣長鍾東錦、副縣長邱俐俐並化身民航機長、副機長，廣邀遊客來苗栗體驗真誠與美好。

苗栗縣文化觀光局指出，今年縣府與苗栗縣觀光協會聯手出擊，透過B2B媒合交流平台串聯農遊、山海與永續旅遊資源，讓產官學界能直接對接、資源共享，同時藉由旅行業者與地方業者合作，讓更多優質地方體驗、特色商品與旅遊行程得以被市場看見，要共同打響苗栗永續觀光品牌知名度。

苗栗縣2027年將再度舉辦台灣燈會，今年推出觀光媒合會，明年將舉辦台日觀光交流，致力在台灣燈會的「重頭戲」到來時，讓苗栗觀光不斷升溫。

鍾東錦在會中授證給縣內取得「慢魚永續店家」認證的8家觀光業者，希望大家合力將苗栗的觀光推廣到全台，且能吸引國外遊客來到苗栗旅遊；邱俐俐中午與觀光業者餐敘，帶領全場人士高呼「入境苗栗」的口號，製造出熱鬧氛圍。

今天近900名全台各地觀光旅遊業者齊聚巨蛋體育館，深入了解苗栗的觀光潛力，縣府還安排踩線活動，行銷苗栗的自然景觀與文化特色。鍾東錦、邱俐俐並扮裝成民航機正、副駕駛現身，共同推薦「農遊苗栗代理暢遊五大洲──島內類出國」9條觀光路線，邀遊客一同體驗苗栗休閒農業區的文化深度。

今年通過「慢魚永續店家」認證的8家觀光夥伴，包括通霄一心素食、導演夢工廠cafe、苗栗縣觀光文化解說員協會、永順豐事業天然野味蜂蜜產品、農協力企業社、鋒人文咖啡館、苑裡掀海風掀冊店及念清居咖啡等，盼「苗栗慢魚」成為具有永續價值的觀光旅遊鏈。

鍾東錦表示，苗栗去年舉辦旅遊媒合會後，可感受到縣內遊客住房率不斷提升，感謝文觀局團隊及苗栗縣觀光協會、旅行協會持續辦理，讓苗栗的景點、住宿、餐飲被更多人知曉，同時也希望業者用誠信、謙和的態度接待遊客，遊客與業者之間相互友好不僅能讓遊客成為常客，且能呼朋引伴相約來苗栗玩。

鍾東錦強調，苗栗是非常值得旅遊的地方，縣內除浪漫台3線，還有三義、南庄2個國際慢城及泰安溫泉，如今觀光重心更擴展至海線，接下來還有龍鳳漁港魚貨中心、白沙聖域、山邊媽、拱天宮、通霄海水浴場、苑裡藺草館、苑港漁港的觀光廊道，最近剛完成明德水庫海棠島戲水區、高空索道、高空腳踏車等設施，期待藉由媒合會，讓全台遊客及國外旅客來苗栗體驗人文風情。