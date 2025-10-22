快訊

桃園隨袋徵收明年上路 市場內外攤收費恐不公？環保局解釋了

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃市府明年元旦起，鎖定機關學校及市場攤商實施垃圾費隨袋徵收。多位議員擔憂衍生垃圾亂丟、市場外攤商不必繳費等亂象。圖／桃園市環保局提供
桃市府明年元旦起，鎖定機關學校及市場攤商實施垃圾費隨袋徵收。多位議員擔憂衍生垃圾亂丟、市場外攤商不必繳費等亂象。圖／桃園市環保局提供

桃市府明年元旦起，鎖定機關學校及市場攤商實施垃圾費隨袋徵收，今年12月將先試辦，但不僅許多市民批評「搶錢」，多位議員也擔憂衍生垃圾亂丟、市場外攤商不必繳費等亂象。環保局回應，未來不論是市場內外攤商，若未使用專用垃圾袋就會拒收，也會加強稽查，防止民眾亂倒垃圾。

桃園市一年垃圾量約51萬噸，機關、學校、市場等非家戶垃圾約占2成，環保局盼透過使用專用垃圾袋，達到垃圾分類及減量目的。

議員于北辰表示，隨袋徵收可減少垃圾量、促進資源回收，但執行上恐問題重重，像有市場攤商質疑自己按規定繳交管理費，還要被收隨袋徵收費用，市場外非法私攤卻可能成漏洞不用繳錢，認為不公平，未來推動時應加強查緝、溝通，減少阻力。

議員謝美英表示，隨袋徵收細節多，包括專用垃圾袋防偽製作、學校和市場宣傳是否到位、如何防範亂丟垃圾等配套都要做足；先前有專家指，專用垃圾袋製作費高，徵收到的垃圾費可能比隨水費徵收更少，吃力不討好的政策需超前部署因應，避免「袋」出垃圾新戰場。

議員林政賢、魏筠說，市府在龜山、八德與新北交界鄰里實施專用垃圾袋後，垃圾量減少約2成，7成民眾表示支持，但因政策說明不清、推廣不足，多數市民仍難接受，呼籲加強宣導，也要盡快說明未來家戶實施時程。

環保局表示，許多攤商擔心成本上升，事實上市場排出垃圾大多為菜葉、紙箱與保麗龍等廚餘或資源回收物，只要做好分類，就不必使用專用垃圾袋；為求公平，清潔隊員將加強破袋檢查，未使用專用垃圾袋就一律拒收。

環保局長顏己喨表示，試辦期間將先發放1個月的垃圾袋給實施對象，後續專用袋販售價格比照雙北，每公升0.36元，規格有33、75、120公升三種規格；市府將先推行非家戶2年，再評估一般家戶實施時程；未來桃園垃圾推估可減量40%，一般家戶民眾一年更可節省6至7成清除處理費。

攤商 環保局長 議員

