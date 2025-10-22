快訊

大園新開夜市人潮擠爆 傳未申請違規營業最高可罰10萬

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市大園區大觀路近日新開幕「璟都好夜市」，該地地主傳出未依規定向桃園市經發局提出申請。記者周嘉茹／攝影
桃園市大園區大觀路近日新開幕「璟都好夜市」，該地地主傳出未依規定向桃園市經發局提出申請。記者周嘉茹／攝影

桃園市大園區大觀路近日新開幕「璟都好夜市」，上百家攤販聚集於每周二、六營業，吸引不少民眾前去逛街。然而該地地主傳出未依規定向桃園市經發局提出申請，還釀周邊交通大亂，營運至目前僅3天警方已取締115件違規停車。經發局回應，目前未收到該夜市的設置申請，依規定可罰5萬元以上，10萬元以下罰鍰，後續將會同相關單位了解。

據了解，「璟都好夜市」所處用地位於桃園喜來登飯店、桃園假日酒店中間空地，過去該址為建案服務中心，後續建商將地租給代銷公司，並由代銷公司召集攤販聚集設攤。該夜市在臉書設立「大園璟都好夜市」粉絲專頁，吸引逾500人追蹤，10月11日開幕初期推出以現金100元兌換200元夜市卷的優惠，吸引大批民眾前往。

然而大觀路為通往台66、觀音區的重要道路，平日交通尖峰時刻車流眾多，再加上大批也是人潮，原規畫在夜市前方的機車位、文城路店子埤的汽車位不堪負荷，導致大觀路、圓航路大回堵，不少機車違停在人行道上，造成周邊交通大亂，險象環生，引發民怨。

對此經發局表示，截至今日仍未收到該夜市設置申請，依桃園市攤販集中區管理自治條例規定，未經許可擅自營業者可予以裁處，有關法律未規定者，處行為人、申請人、使用人或管理人5萬元以上，10萬元以下罰鍰，並應命其立即停止營業。另經命停止營業仍繼續營業者，得按次處罰，必要時，得採取封閉、強制拆除或其他回復原狀方法；後續經發局將會同相關單位進行了解，並依行政程序辦理。

大園警分局表示，璟都夜市有請義交協助，警方未派固定交通崗，但因大量人潮造成交通壅塞，巡邏員警立即協助交通疏導及號控，並於11日、14日、18日在周邊取締共115件違規停車，提醒民眾遵守交通規則，切勿違規停車。

桃園市大園區大觀路近日新開幕「璟都好夜市」，吸引不少民眾前去逛街，造成車流回堵。記者周嘉茹／攝影
桃園市大園區大觀路近日新開幕「璟都好夜市」，吸引不少民眾前去逛街，造成車流回堵。記者周嘉茹／攝影

