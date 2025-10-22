桃園明年開徵汙水下水道使用費 民代憂影響接管意願

桃園市預計明年元旦起針對已接管家庭用戶，隨水費徵收汙水下水道使用費。多位議員憂心，桃園汙水下水道接管率已六都倒數，收費恐讓民眾更不願接管。水務局回應，開徵使用費是因中央要求，推動階段每度僅收1元，也會研議中低收入戶減免機制。

桃園市目前已接管的行政區包括桃園、蘆竹、龜山、八德、楊梅、中壢、大溪、龍潭、復興、大園等，據統計，今年全市汙水下水道接管率從26.23%提升至27.47%，雖在六都中不再敬陪末座，但仍僅略高於台中市。

議員林政賢、李柏枋、陳雅倫表示，桃園市是超過230萬人口的大城市，產業發展迅速，汙水下水道卻遠遠落後全國平均值，現在又要徵收汙水下水道使用費，恐影響民眾接管意願。

議員謝美英表示，其他縣市開徵使用費後，有不少民眾抱怨汙水費比自家水費加基本費還貴，桃園既然要跟進落實使用者付費，工程品質也要提升，桃園交通雪上加霜很大原因就是到處在建置汙水下水道系統，挖破管線、破壞道路卻時有耳聞，水務局多收錢，就要讓民眾感受錢有所值。

議員彭俊豪建議，市府應比照其他縣市針對中低收入戶提供減免優惠。議員于北辰則呼籲比照高速公路ETag收費模式設定用水量門檻，超過基準收費，基準以下不收費，如此既能鼓勵節約用水，又能減少民眾反彈，展現公平正義。

水務局長劉振宇解釋，開徵汙水下水道使用費是配合中央政策，桃園航空城汙水系統獲中央96億多元補助，但書是必須開徵下水道使用費，若不開徵將被扣減5%補助款約4.6億元，加上其他計畫，總損失約6億元；相對地，桃園一年徵收汙水費收入約6000萬元，等於用6000萬元換回6億元，有近十倍利差。

水務局表示，原研議使用費要收每度5元，但考量正在推動階段，打兩折只收1元，其他縣市一戶每月約收100元，桃園僅收10元到15元；後續會研議中低收入戶減免機制，工程品質也會加強管理、減少民怨，拚接管率在3年內超越台南市。