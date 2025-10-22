快訊

獨／不等新壽了！北市昨送出備案「包括未正式曝光土地」 就等輝達消息

LINE Premium訂閱制登台！每月165元用首波5項進階功能 不怕過期、相簿可傳影片

要掀底牌了！新光人壽下午4點半開記者會 說明T17、T18合意解約進展

連日雨！桃園龜山2社宅工地驚見局部坍塌 市府：無立即危害

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市龜山區善捷段社會住宅工程昨一度出現局部坍塌，市府都發局表示，目前無立即性公安疑慮，將持續監控現場狀況。圖／桃園市都發局提供
桃園市龜山區善捷段社會住宅工程昨一度出現局部坍塌，市府都發局表示，目前無立即性公安疑慮，將持續監控現場狀況。圖／桃園市都發局提供

桃園連日豪雨不斷，桃園市龜山區善捷段社會住宅工程和興安段社宅基地昨一度出現局部坍塌，引發民眾憂心。市府都發局表示，經會同專業技師勘查，研判是因連續大雨造成鄰地積水，導致土壤含水量過高、土壓力過大造成崩塌，但目前無立即性公安疑慮，將持續監控現場狀況。

住宅處表示，桃園龜山善捷段社會住宅工程目前正在進行地下層開挖，昨日上午發現基地南側局部坍塌約30多坪，市府已第一時間赴現場處理，除先覆蓋帆布避免大雨繼續滲水之外，也警戒文青六路道路部分改道通行。

住宅處表示，工程距離周邊建築尚遠，現場亦無人員受傷，經會同專業技師勘查，研判是因連續大雨造成鄰地積水，導致土壤含水量過高、土壓力過大造成崩塌，將持續監控基地狀況。

另一處在龜山的興安段社宅基地，現場也發現有坍塌情形，面積大約100坪。經專業技師勘查，也是因大雨造成土壤含水量過高而造成崩塌。所幸附近無建物，亦無人員受傷，無立即公安危險。後續將持續監控雨勢對該處的影響。

住宅處表示，針對龜山兩處社宅工地，除持續監控基地狀況之外，已要求停工，並應在工地完成改善並提出復工計畫，經建管處同意後才會同意復工。

