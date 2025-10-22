快訊

獨／不等新壽了！北市昨送出備案「包括未正式曝光土地」 就等輝達消息

LINE Premium訂閱制登台！每月165元用首波5項進階功能 不怕過期、相簿可傳影片

要掀底牌了！新光人壽下午4點半開記者會 說明T17、T18合意解約進展

桃園風雨持續永安漁港風浪大 北堤胸牆遭沖毀

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市沿海地區風浪相當大，其中新屋區永安漁港北堤胸牆因連續遭浪衝擊。記者周嘉茹／攝影
桃園市沿海地區風浪相當大，其中新屋區永安漁港北堤胸牆因連續遭浪衝擊。記者周嘉茹／攝影

東北季風增強及南邊風神颱風外圍環流雙重影響，形成共伴效應，北台灣連續出現豪雨及大雨。桃園市沿海地區風浪相當大，其中新屋區永安漁港北堤胸牆今被發現遭大浪沖毀；桃園市農業局表示，已於該處入口處張貼禁止進入告示牌，已請工程顧問公司待氣候許可後盡速確認災損範圍。

永安漁港北堤胸牆去年10月山陀兒颱風時也曾被大浪擊損，潰堤約20公尺，這次也不堪大浪衝擊，桃園市農業局指出，因近期風神颱風來襲及伴隨東北季風影響，今發現永安漁港北岸部分胸牆遭浪沖毀，因目前現場浪大越堤影響勘災，農業局已請工程顧問公司待氣候許可後盡速確認災損範圍，後續納入港區公共設施開口契約修復，另因此處非觀光區域，農業局已於此處入口處張貼禁止進入告示牌，提醒民眾請勿靠近。

桃園市沿海地區風浪相當大，其中新屋區永安漁港北堤胸牆因連續遭浪衝擊。記者周嘉茹／攝影
桃園市沿海地區風浪相當大，其中新屋區永安漁港北堤胸牆因連續遭浪衝擊。記者周嘉茹／攝影

