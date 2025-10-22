快訊

百歲長輩獲頒禮金與金鎖片 竹縣副縣長陳見賢親訪6位百歲人瑞

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
家屬們分享百歲公、百歲婆的長壽心法，陳見賢、寶山鄉長邱振瑋並和百歲公象棋對弈，現場歡呼連連。記者郭政芬／攝影
家屬們分享百歲公、百歲婆的長壽心法，陳見賢、寶山鄉長邱振瑋並和百歲公象棋對弈，現場歡呼連連。記者郭政芬／攝影

九九重陽節前夕，新竹縣副縣長陳見賢昨天偕同社會處人員帶著縣府首次以現金發放的祝賀禮金1萬元、敬老狀、總統府長者敬老金箔狀、衛福部金鎖片，走訪居住在寶山鄉的6位百歲人瑞，祝福長輩們健康樂活。

家屬們分享百歲公、百歲婆的長壽心法，陳見賢、寶山鄉長邱振瑋並和百歲公象棋對弈，現場歡呼連連。

104歲的張徐賢妹五代同堂，媳婦都會用地瓜葉、紅蘿蔔、洋蔥、西洋芹、山藥等蔬果川燙打成綠拿鐵作為早餐，每天還有蒸地瓜、客家米食等二次點心時間，百歲婆現在還有少許黑髮，身體精神都不錯。

百歲公吳水生早餐吃麥片、生雞蛋沖牛奶，他長年在睡前喝一小杯藥酒，90多歲還種菜，打四色牌是平日的消遣。

百歲公余煥北有5位學養俱佳的子女，從寶山鄉公所退休後每天都運動、種菜，並騎著電動車找鄰近的「同年」百歲公范仁鑫，甚至到鄰鄉峨眉找101歲的楊雲貴敘舊。為了歡迎到訪的賓客，百歲公西裝革履、玉樹臨風，女兒說吃飯定時定量是他的養身之道。

100歲的范仁鑫不吃炸、不喜冰，喜歡日本料理，家族都很長壽，胞弟常和他下象棋，副縣長陳見賢、寶山鄉長邱振瑋到訪時，也陪百歲公對弈象棋麻將，怡情、動腦、社交都顧到了，現場笑聲連連。

102歲的唐邱月英90多歲還種菜，她不挑食、常吃青菜，還會煮三餐，胃口及健康狀況都很好，平時會以助行器到戶外散步，也會打電話和鄰居朋友聊天，讓生活更多彩。百歲婆徐吳淺妹三餐正常，常去住家附近的福龍宮和鄉親聊天，每天自己洗澡、行動自如。

百歲公余煥北有5位學養俱佳的子女，從寶山鄉公所退休後每天都運動、種菜。記者郭政芬／攝影
百歲公余煥北有5位學養俱佳的子女，從寶山鄉公所退休後每天都運動、種菜。記者郭政芬／攝影

百歲長輩獲頒禮金與金鎖片 竹縣副縣長陳見賢親訪6位百歲人瑞

九九重陽節前夕，新竹縣副縣長陳見賢昨天偕同社會處人員帶著縣府首次以現金發放的祝賀禮金1萬元、敬老狀、總統府長者敬老金箔狀...

