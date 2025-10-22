快訊

「人人犬舍」割除犬隻聲帶惹議 苗栗縣動防所全面稽查36家繁殖場

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣動防所近期將針對縣內繁殖業者36家全面加強現場查核，督促業者依法經營，提升動物照護水準與場域環境品質。圖／動防所提供
苗栗縣動防所近期將針對縣內繁殖業者36家全面加強現場查核，督促業者依法經營，提升動物照護水準與場域環境品質。圖／動防所提供

苗栗縣公館鄉「人人犬舍」爆發割除犬隻聲帶等多項違反動物保護法規定，引發各界議論與關注，動防所近期將針對縣內繁殖業者36家全面加強現場查核，督促業者依法經營並精進管理品質，全面提升動物照護水準與場域環境品質。

苗栗縣動防所指出，縣內核准之特定寵物業者共63家，其中繁殖業者36家、買賣業者12家、寄養業者15家。為強化特定寵物業管理，動防所今年初至目前為止已完成63場次系統及行政書面資料查核作業。

近日接獲通報並經查獲公館鄉「人人犬舍」違反動物保護法多項規定。該犬舍以繁殖吉娃娃、雪納瑞及博美犬等小型犬為主，現場查核290隻犬隻，其中逾九成犬隻遭施以聲帶整形手術以壓低吠叫噪音，並違法使用年老、患病或不符健康年齡規範之母犬繁殖。另查繁殖場應具備之設施未符合規定共計46籠，且部分籠舍有超養之情形，經查核確認重大缺失屬實，將依法重罰並廢止其特定寵物業許可證，併同責令業者限期改善場內環境及設施。

針對犬隻後續照護，將協助辦理繁殖犬隻絕育及特定寵物妥善處置，若業者未能依規完成安置，將由動保所依法入所並提供民眾領養管道。

此外，每年舉辦的特定寵物業者評鑑，將新增3至5項重大審核指標，涵蓋動物健康管理、繁殖計畫透明度、從業人員專業訓練及場域動物福利環境等面向，預計115年第1季正式辦理，期盼透過制度化與專業化機制，持續精進業者經營品質。

寵物 動物 整形手術

