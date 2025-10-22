桃園市楊梅警分局連假期間於重要道路與觀光景點周邊道路規劃交通疏導措施。圖：警方提供

今(114)年自10月24至26日為期3天的光復節連續假期將屆，為因應返鄉或旅遊之人、車潮，桃園市楊梅警分局依往年經驗針對轄內楊梅、幼獅、校前路交流道及重要道路與觀光景點周邊道路規劃交通疏導措施，並提供返鄉出遊的交通重點讓用路人能有平安順暢的美好假期。

楊梅分局呼籲民眾遵守警察及義交的指揮，以有效疏導車流，維護行車順暢與安全。圖：警方提供

楊梅分局表示，今年光復節連假期間轄內國道1號均無實施高乘載管制，遠途往返民眾，可多利用台15線、台31線、台61線、台66線等替代道路或深夜暫停收費時段避開車潮，暫停收費時段為10月24日至26日每天深夜0點至凌晨5點暫停收費；出門前亦可先利用手機下載APP「高速公路1968、桃園智慧遊」等查詢道路狀況及觀光景點人潮，行駛途中亦可透過警廣、路上電子資訊看板，彈性調整行車路線，避開易壅塞路段、時段，減少等候時間。

楊梅分局提到，警方已針對轄內永安漁港、海螺館、新屋綠色廊道及埔心牧場之周邊道路，提前規劃交通疏導措施，於重要幹道路口派警員、義交疏導人車潮，加強路況巡邏查察，運用交通器材將車輛有效分流及管制；另永安漁港南岸停車場自今年9月15日至12月31日因施工封閉不開放停車，民眾如欲前往永安漁港、海螺館可將車輛停放於台61線高架橋下停車場，再步行前往永安漁港及海螺館，並可利用「永安漁港即時影像」或「桃園智慧遊APP」觀看永安漁港即時路況與人潮警示燈號，如已顯示黃燈、紅燈，表示人流已達警示、管制值，提醒民眾暫勿前往，也請前往漁港的遊客遵守警察及義交的指揮，以有效疏導車流，維護行車順暢與安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：永安漁港南岸停車場施工封閉 楊梅警：連假出遊改停這裡