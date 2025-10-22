防行人、動物誤入鐵道 苗縣苑裡鎮田心26路沿線加設護欄350公尺

防失智長者誤闖鐵道憾事再發生！台鐵海線鐵道苗栗縣苑裡鎮田心里田心26路沿線，因未設置護欄，曾發生行人直接從周邊闖入鐵道不幸遭列車撞死，為避免類似誤闖狀況發生，苗栗縣議員陳品安透過立委台鐵公司爭取增建護欄，近期再增建350公尺長護欄工程已完工，希望多增添一分保障。

台鐵海線鐵道曾發多起失智長者誤闖鐵道遭列車撞死憾事，陳品安說，2021年8月24日上午田心26路鐵道有一名失智長者誤闖鐵道，撞擊列車後當場死亡，後來地方反映，因田心26路為通往台中市大甲區幼獅工業區捷徑，部分民眾不時目睹有大人、小孩沿著緩坡走上鐵道旁，但鐵道周圍並無護欄等遮擋，顯得危險，希望設置護欄提高安全性。

經陳品安向時任立委羅致政協助設置護欄後，她再透過立委陳素月爭取500萬元經費後施作350公尺長水泥護欄，將田心26路與鐵道相接處圍住，除可避免誤闖事件，也可避免動物突然侵入鐵道狀況。

陳品安強調，台鐵鐵道苑裡、通霄段仍有許多路段，沿線無護欄，僅是小土坡很容易遭行人或動物侵入，未來將持續關心並評估有無設置護欄的必要性。