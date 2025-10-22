光復連假遇萬聖城！桃警交管措施曝 國1平鎮匝道將封閉

光復節連假適逢「2025桃園萬聖城」登場，活動於桃園藝文廣場和藝文綠園道盛大舉行，預計吸引大批人潮湧入。為維護交通秩序及行人安全，桃園市警局規劃多項交通疏導與管制措施，警方將結合義交協助交通引導，並於主要路口設置機動疏導崗位，確保人車流順暢。

桃園萬聖城為全台萬聖節最具代表性的城市慶典之一，今年以「魔蛛古堡」為核心主題，結合探險、闖關、尋寶元素，讓整座桃園藝文廣場搖身一變成為奇幻迷宮，連假期間自10月25日至26日舉行，將有主題遊行、光影舞台秀及變裝踩街活動。

為應付大量湧入車潮，本周假日會場周邊停車場飽和時，警方會啟動彈性管制措施，避免車流塞在會場周邊的南平路、新埔六街、同德六街、同德五街、藝文一街及藝文二街等路段，重要路口均派遣員警、義交進行疏導管制。

桃園市警局交通警察大隊大隊長李維振提醒，民眾若要前往桃園萬聖城活動會場，建議多加利用假日免費接駁車，自中午12時至晚間10時30分於「新永和市場停車場」及「桃園火車站（萬壽路出口）」發車直達活動會場，避免市區壅塞。

連假期間桃警針對國道1號、3號交流道周邊及市區連接道路，如台31線、台66線、桃園大溪老街、石門水庫風景區及青埔高鐵特區等地，均列為交通疏導重點區域，特別是國道1號平鎮系統南向入口匝道於連假首日24日上午5至12時實施匝道封閉措施。