快訊

藝人閃兵案！坤達緊急返台到案認罪...50萬交保

陽明山狂風暴雨原因曝！氣象署：風力不亞於颱風

限速吃到飽變「氣到飽」！他怒4G 21M方案「影片畫質都變差」內行人曝原因

光復連假遇萬聖城！桃警交管措施曝 國1平鎮匝道將封閉

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
民眾若要前往桃園萬聖城活動會場，建議多加利用假日免費接駁車。圖／桃園市警局提供
民眾若要前往桃園萬聖城活動會場，建議多加利用假日免費接駁車。圖／桃園市警局提供

光復節連假適逢「2025桃園萬聖城」登場，活動於桃園藝文廣場和藝文綠園道盛大舉行，預計吸引大批人潮湧入。為維護交通秩序及行人安全，桃園市警局規劃多項交通疏導與管制措施，警方將結合義交協助交通引導，並於主要路口設置機動疏導崗位，確保人車流順暢。

桃園萬聖城為全台萬聖節最具代表性的城市慶典之一，今年以「魔蛛古堡」為核心主題，結合探險、闖關、尋寶元素，讓整座桃園藝文廣場搖身一變成為奇幻迷宮，連假期間自10月25日至26日舉行，將有主題遊行、光影舞台秀及變裝踩街活動。

為應付大量湧入車潮，本周假日會場周邊停車場飽和時，警方會啟動彈性管制措施，避免車流塞在會場周邊的南平路、新埔六街、同德六街、同德五街、藝文一街及藝文二街等路段，重要路口均派遣員警、義交進行疏導管制。

桃園市警局交通警察大隊大隊長李維振提醒，民眾若要前往桃園萬聖城活動會場，建議多加利用假日免費接駁車，自中午12時至晚間10時30分於「新永和市場停車場」及「桃園火車站（萬壽路出口）」發車直達活動會場，避免市區壅塞。

連假期間桃警針對國道1號、3號交流道周邊及市區連接道路，如台31線、台66線、桃園大溪老街、石門水庫風景區及青埔高鐵特區等地，均列為交通疏導重點區域，特別是國道1號平鎮系統南向入口匝道於連假首日24日上午5至12時實施匝道封閉措施。

警方除於主要幹道及易壅塞路段部署警力，並結合影像監控即時回報車流狀況，適時進行號誌時相調整與分流指揮，確保各交流道及觀光景點車流順暢。警方連假期間持續加強重點違規取締，用路人切勿貪快搶道、違規超速，以免釀成意外。

民眾若要前往桃園萬聖城活動會場，建議多加利用假日免費接駁車。圖／桃園市警局提供
民眾若要前往桃園萬聖城活動會場，建議多加利用假日免費接駁車。圖／桃園市警局提供
連假期間桃警針對國道1號、3號交流道周邊及市區連接道路，均列為交通疏導重點區域。圖／桃園市警局提供
連假期間桃警針對國道1號、3號交流道周邊及市區連接道路，均列為交通疏導重點區域。圖／桃園市警局提供

桃園 連假 石門水庫

延伸閱讀

光復節連假郵局也休息 僅台北故宮郵局營業

光復連假台南漁光島國際火舞節禁車輛進入 啟動接駁車

桃園萬聖城光復節連假登場 桃警鼓勵民眾搭乘免費接駁車

BLACKPINK高雄開唱封路交管 老翁「迷路24小時」單車騎到屏東九如

相關新聞

永安漁港南岸停車場施工封閉 楊梅警：連假出遊改停這裡

今(114)年自10月24至26日為期3天的光復節連續假期將屆，為因應返鄉或旅遊之人、車潮，桃園市楊梅警分局依往年經驗針對轄內楊梅、幼獅、校前路交流道及重要道路與觀光景點周邊道路規劃交通疏導措施，並提供返鄉出遊的交通重點讓用路人能有平安順暢的美好假期。

「人人犬舍」割除犬隻聲帶惹議 苗栗縣動防所全面稽查36家繁殖場

苗栗縣公館鄉「人人犬舍」爆發割除犬隻聲帶等多項違反動物保護法規定，引發各界議論與關注，動防所近期將針對縣內繁殖業者36家...

防行人、動物誤入鐵道 苗縣苑裡鎮田心26路沿線加設護欄350公尺

防失智長者誤闖鐵道憾事再發生！台鐵海線鐵道苗栗縣苑裡鎮田心里田心26路沿線，因未設置護欄，曾發生行人直接從周邊闖入鐵道不...

光復連假遇萬聖城！桃警交管措施曝 國1平鎮匝道將封閉

光復節連假適逢「2025桃園萬聖城」登場，活動於桃園藝文廣場和藝文綠園道盛大舉行，預計吸引大批人潮湧入。為維護交通秩序及...

幸福宜居網遭點名報表失靈、驗收不周 竹市府：依約改善

新竹市政府打造幸福宜居網平台，首創結合3D房地模型及實價登錄資料，提供市民完整不動產資訊，但審計室查核，市府驗收欠周、未...

廢棄農膜去化多一選項 苗栗農膜回收再利用中心BOT案喊停

苗栗縣一年約產生430公噸廢棄農膜，去化大問題，最近有廠商向縣府提具還原輕油技術解方，縣府原規畫農膜回收再利用中心BOT...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。