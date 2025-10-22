快訊

藝人閃兵案！坤達緊急返台到案認罪...50萬交保

陽明山狂風暴雨原因曝！氣象署：風力不亞於颱風

限速吃到飽變「氣到飽」！他怒4G 21M方案「影片畫質都變差」內行人曝原因

竹縣山區雨勢 尖石秀巒村5戶拒撤離遭開單勸導

中央社／ 新竹縣22日電

新竹縣山區雨勢不斷，尖石鄉公所表示，秀巒村控溪部落和田埔2鄰撤離完畢，但有5戶拒絕撤離遭開勸導單。部分道路出現零星落石，已通知廠商到場清除並待命，暫不影響通行。

氣象署表示，今天受東北季風及位於台灣東方海面的低氣壓影響，竹苗、花東地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其中竹苗、花蓮地區有局部大雨發生機率。

尖石鄉公所人員向中央社記者表示，昨天已針對秀巒村控溪部落撤離完畢，秀巒國小師生9名已收容在田埔文健站；秀巒村田埔2鄰也撤離完畢。但共計有5戶拒絕撤離，均已開立勸導單。

尖石鄉公所表示，因雨勢不斷，昨天起就有幾處道路邊坡發生落石，今早台耀聯絡道路11公里處、竹60線29.5至30公里處均有零星落石，已通知廠商前往清除，並在現場隨時待命，若有落石立即清除，暫不影響通行。

落石 尖石鄉 東北季風

延伸閱讀

低氣壓+東北季風挾水氣 雨彈轟炸7縣市 雙北山區超大豪雨

最新24小時雨量預測 今天「4縣市山區」達停班停課標準

山區續降雨 北市文山區邊坡滑落疏散11戶31人

雨下不停！ 7縣市大雨特報 台北市「紫爆」、基隆北海岸及宜蘭留意大豪雨

相關新聞

永安漁港南岸停車場施工封閉 楊梅警：連假出遊改停這裡

今(114)年自10月24至26日為期3天的光復節連續假期將屆，為因應返鄉或旅遊之人、車潮，桃園市楊梅警分局依往年經驗針對轄內楊梅、幼獅、校前路交流道及重要道路與觀光景點周邊道路規劃交通疏導措施，並提供返鄉出遊的交通重點讓用路人能有平安順暢的美好假期。

「人人犬舍」割除犬隻聲帶惹議 苗栗縣動防所全面稽查36家繁殖場

苗栗縣公館鄉「人人犬舍」爆發割除犬隻聲帶等多項違反動物保護法規定，引發各界議論與關注，動防所近期將針對縣內繁殖業者36家...

防行人、動物誤入鐵道 苗縣苑裡鎮田心26路沿線加設護欄350公尺

防失智長者誤闖鐵道憾事再發生！台鐵海線鐵道苗栗縣苑裡鎮田心里田心26路沿線，因未設置護欄，曾發生行人直接從周邊闖入鐵道不...

光復連假遇萬聖城！桃警交管措施曝 國1平鎮匝道將封閉

光復節連假適逢「2025桃園萬聖城」登場，活動於桃園藝文廣場和藝文綠園道盛大舉行，預計吸引大批人潮湧入。為維護交通秩序及...

幸福宜居網遭點名報表失靈、驗收不周 竹市府：依約改善

新竹市政府打造幸福宜居網平台，首創結合3D房地模型及實價登錄資料，提供市民完整不動產資訊，但審計室查核，市府驗收欠周、未...

廢棄農膜去化多一選項 苗栗農膜回收再利用中心BOT案喊停

苗栗縣一年約產生430公噸廢棄農膜，去化大問題，最近有廠商向縣府提具還原輕油技術解方，縣府原規畫農膜回收再利用中心BOT...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。