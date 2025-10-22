竹縣山區雨勢 尖石秀巒村5戶拒撤離遭開單勸導
新竹縣山區雨勢不斷，尖石鄉公所表示，秀巒村控溪部落和田埔2鄰撤離完畢，但有5戶拒絕撤離遭開勸導單。部分道路出現零星落石，已通知廠商到場清除並待命，暫不影響通行。
氣象署表示，今天受東北季風及位於台灣東方海面的低氣壓影響，竹苗、花東地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其中竹苗、花蓮地區有局部大雨發生機率。
尖石鄉公所人員向中央社記者表示，昨天已針對秀巒村控溪部落撤離完畢，秀巒國小師生9名已收容在田埔文健站；秀巒村田埔2鄰也撤離完畢。但共計有5戶拒絕撤離，均已開立勸導單。
尖石鄉公所表示，因雨勢不斷，昨天起就有幾處道路邊坡發生落石，今早台耀聯絡道路11公里處、竹60線29.5至30公里處均有零星落石，已通知廠商前往清除，並在現場隨時待命，若有落石立即清除，暫不影響通行。
