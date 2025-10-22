幸福宜居網遭點名報表失靈、驗收不周 竹市府：依約改善

新竹市政府打造幸福宜居網平台，首創結合3D房地模型及實價登錄資料，提供市民完整不動產資訊，但審計室查核，市府驗收欠周、未依約召開需求訪談會議，自動產製報表功能也無法啟用，且未善用使用者查詢資料以大數據分析，平台效能未發揮。市府回應，皆已改善並依約履約。

新竹市審計室指出，市府自2014年起推動「新竹市幸福宜居網」便民資訊服務平台，並於2023年升級為「新竹市幸福宜居網2.0」，首創結合3D房地模型及實價登錄資料，跨域整合大新竹生活圈地政圖資，提供市民完整及便利的不動產資訊，期能邁向安居科技城施政願景。

新竹市審計室表示，市府於2021至2024年度編列397萬餘元，辦理系統管理維護勞務採購，又於2024年度追加246萬元，配合幸福宜居網2.0升級需求，辦理硬體設備採購，將幸福宜居網系統升級為2.0版，創新整合3D房地模型、實價登錄等跨域圖資。

不過審計室於去年9月查核發現，土地開發專區平台服務建置計畫啟動逾半年，尚未依契約規定辦理需求訪談會議，且自動產製報表功能無法使用，驗收作業欠周，亦未妥善運用各類使用者查詢服務之大數據資訊，未能充分發揮平台資訊可用性及效益性，審計室遂於同年11月函請檢討改善。

新竹市地政處回應，有關土地開發專區平台建置計畫於去年4月間決標，翌日即召開訪談會議，並以駐點方式個別面談，確認需求單位需求內容。而報表功能則於去年7月驗收確認功能無誤，後因配合調整網站功能測試及調整作業暫時停止服務，且於功能調整完成後即恢復報表功能，相關履約過程皆依約辦理，合法合規。