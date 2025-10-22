廢棄農膜去化多一選項 苗栗農膜回收再利用中心BOT案喊停

苗栗縣一年約產生430公噸廢棄農膜，去化大問題，最近有廠商向縣府提具還原輕油技術解方，縣府原規畫農膜回收再利用中心BOT經營案喊停，進一步協商可行性及費用分擔。

苗栗縣政府農業處調查，全縣一年產生430公噸農膜，及7萬噸果樹枝葉、稻稈等農業剩餘資源，因此規畫在苗栗市、後龍鎮交界，苗29線旁的樹木銀行設置回收再利用中心，採BOT經營案，已完成可行性評估，並辦理說明會，但部分地方人士有疑慮，出現反對聲音，全案最近出現轉折。

農業處指出，桃園市一家廢棄物再利用公司日前聯繫縣府，說明具有技術及設備、設施，可以將廢農膜裂解還原為油品再利用，農業處考量廢農膜數量有限，且多集中在4月至6月，數量是否足夠支撐營運。

農膜可抑制雜草生長，大湖草莓、後龍西瓜等作物栽種重要資材，在自然界難以分解，去化成了大問題，農業處將評估鄉鎮市公所收集在定點，集中一定數量農膜，再由該公司專車運回後續處理的模式，如果具可行性，縣府、公所及農民可能要分擔費用，有待進一步協商。

至於農膜回收再利用中心BOT經營案，目前在第一階段，先暫時喊停，原規畫第1期興建廠房及設置處理廢棄農膜產線設備，明年底營轉，回收廢農膜清洗、破碎、乾燥後包裝出貨，提供塑膠廠商再加工；第2期建置處理果樹枝葉及稻稈等農業剩餘資源等設備，2027年底完成，破碎後擠壓造粒，製成燃料棒出售。