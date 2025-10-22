快訊

洗澡時浴簾該放浴缸裡還外？知名飯店親授正確用法！浴簾發霉用「這些」清洗

驚悚怪事讓人頭皮發麻！ 北市「猛鬼大樓」西寧國宅明年拆除

112年「役男免役率」高達16% 劉世芳：將配合健保就醫紀錄勾稽

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園萬聖城光復節連假登場 桃警鼓勵民眾搭乘免費接駁車

桃園電子報／ 桃園電子報

S 70901784
桃園市警察局於連假期間在重要路口派遣員警、義交進行疏導管制。圖：警方提供

114年光復節連續假期適逢「2025桃園萬聖城」登場，活動於桃園藝文廣場和藝文綠園道盛大舉行，預計吸引大批人潮湧入。桃園市警察局為維護交通秩序及行人安全，規劃多項交通疏導與管制措施，同時提醒駕駛人「出門本該從從容容、游刃有餘，別讓一時搶快變成匆匆忙忙、連滾帶爬」，要守法用路，快樂出門、平安返家。

S 70901789 0
桃園萬聖城大眾運輸資訊。圖：警方提供

交通警察大隊表示，桃園萬聖城為全台萬聖節最具代表性的城市慶典之一，今年以「魔蛛古堡」為核心主題，結合探險、闖關、尋寶元素，讓整座桃園藝文廣場搖身一變成為奇幻迷宮，連假期間自10月25日至26日舉行，將有主題遊行、光影舞台秀及變裝踩街活動。為應付大量湧入車潮，假日會場周邊停車場飽和時，警方會啟動彈性管制措施，避免車流塞在會場周邊的南平路、新埔六街、同德六街、同德五街、藝文一街及藝文二街等路段，重要路口均派遣員警、義交進行疏導管制。

S 70901788 0
桃園萬聖城交通資訊。圖：警方提供

交大隊長李維振提醒，民眾若要前往桃園萬聖城活動會場，建議多加利用假日免費接駁車，自中午12時至晚間22時30分於「新永和市場停車場」及「桃園火車站萬壽路出口」發車直達活動會場，避免市區壅塞。警方亦將結合義交協助交通引導，並於主要路口設置機動疏導崗位，確保人車流順暢。

S 70901787 0
桃園萬聖城活動資訊。圖：警方提供

李維振也提到，連假期間桃警針對國道1號、3號交流道周邊及市區連接道路，如台31線、台66線、桃園大溪老街、石門水庫風景區及青埔高鐵特區等地，均列為交通疏導重點區域，特別是國道1號平鎮系統南向入口匝道於連假首日10月24日清晨5時至中午12時實施匝道封閉措施。警方除於主要幹道及易壅塞路段部署警力，並結合影像監控即時回報車流狀況，適時進行號誌時相調整與分流指揮，確保各交流道及觀光景點車流順暢。

S 70901777 0
桃園市警察局提醒民眾要守法用路，快樂出門、平安返家。圖：警方提供

李維振同時呼籲，近來交通事故發生，未注意車前狀況、轉彎未依規定及違反號誌、標誌、標線規定仍為主要肇因，因此警方連假期間仍加強重點違規取締，用路人切勿貪快搶道、違規超速，以免釀成意外。

李維振提醒，連假期間市區車潮勢必增加，建議民眾提前規劃路線、避開尖峰時段，掌握即時路況資訊，並遵循現場員警及義交指揮。特別提醒駕駛人，勿酒駕、勿闖紅燈、勿超速，全民共同遵守交通規則，享受美好的光復節假期。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園萬聖城光復節連假登場 桃警鼓勵民眾搭乘免費接駁車

延伸閱讀：

  1. 智慧科技素養與程式設計創新應用競賽桃園區賽事登場 102支隊伍同場競技
  2. 桃園持續優化轉運站建設 張善政：未來將串聯捷運系統完善路網

桃園 連假 警察

延伸閱讀

桃園連日大雨 市府宣布「明天正常上班課」

全大運射箭／桃園內戰張正韋射退顏子翔摘金 個人2金1銅豐收

桃園花大錢辦珍珠海洋音樂節 民代轟成效不彰、不如高雄

公墓轉型！桃園楊梅富豐公園啟用 千萬打造全齡化設計

相關新聞

幸福宜居網遭點名報表失靈、驗收不周 竹市府：依約改善

新竹市政府打造幸福宜居網平台，首創結合3D房地模型及實價登錄資料，提供市民完整不動產資訊，但審計室查核，市府驗收欠周、未...

廢棄農膜去化多一選項 苗栗農膜回收再利用中心BOT案喊停

苗栗縣一年約產生430公噸廢棄農膜，去化大問題，最近有廠商向縣府提具還原輕油技術解方，縣府原規畫農膜回收再利用中心BOT...

桃園萬聖城光復節連假登場 桃警鼓勵民眾搭乘免費接駁車

114年光復節連續假期適逢「2025桃園萬聖城」登場，活動於桃園藝文廣場和藝文綠園道盛大舉行，預計吸引大批人潮湧入。桃園市警察局為維護交通秩序及行人安全，規劃多項交通疏導與管制措施，同時提醒駕駛人「出門本該從從容容、游刃有餘，別讓一時搶快變成匆匆忙忙、連滾帶爬」，要守法用路，快樂出門、平安返家。

竹市明年預算藍圖 藍白支持 綠指缺百年擘畫

新竹市明年度統籌分配款約增加214億元，市府昨對外說明預算規畫和編列方向，強調「零負債、發現金、強社福、穩經濟、拚建設」...

觀察站／將紅利變競爭力 民眾黨竹市執政考驗

財劃法修正後，新竹市增加近3百億元統籌分配款，市府大推社福與建設盼民眾有感，但普發5千元政策被質疑「選前撒幣」。民眾黨首...

桃園長照車輛1905年出廠？ 管理缺失、違規多遭檢討

桃園現有176輛長照專車，但民眾反映經常叫不到車，近日又被揪出多項管理缺失，不僅部分車輛查無基本資訊，甚至有車輛錯誤登記...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。