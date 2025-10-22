桃園市警察局於連假期間在重要路口派遣員警、義交進行疏導管制。圖：警方提供

114年光復節連續假期適逢「2025桃園萬聖城」登場，活動於桃園藝文廣場和藝文綠園道盛大舉行，預計吸引大批人潮湧入。桃園市警察局為維護交通秩序及行人安全，規劃多項交通疏導與管制措施，同時提醒駕駛人「出門本該從從容容、游刃有餘，別讓一時搶快變成匆匆忙忙、連滾帶爬」，要守法用路，快樂出門、平安返家。

桃園萬聖城大眾運輸資訊。圖：警方提供

交通警察大隊表示，桃園萬聖城為全台萬聖節最具代表性的城市慶典之一，今年以「魔蛛古堡」為核心主題，結合探險、闖關、尋寶元素，讓整座桃園藝文廣場搖身一變成為奇幻迷宮，連假期間自10月25日至26日舉行，將有主題遊行、光影舞台秀及變裝踩街活動。為應付大量湧入車潮，假日會場周邊停車場飽和時，警方會啟動彈性管制措施，避免車流塞在會場周邊的南平路、新埔六街、同德六街、同德五街、藝文一街及藝文二街等路段，重要路口均派遣員警、義交進行疏導管制。

桃園萬聖城交通資訊。圖：警方提供

交大隊長李維振提醒，民眾若要前往桃園萬聖城活動會場，建議多加利用假日免費接駁車，自中午12時至晚間22時30分於「新永和市場停車場」及「桃園火車站萬壽路出口」發車直達活動會場，避免市區壅塞。警方亦將結合義交協助交通引導，並於主要路口設置機動疏導崗位，確保人車流順暢。

桃園萬聖城活動資訊。圖：警方提供

李維振也提到，連假期間桃警針對國道1號、3號交流道周邊及市區連接道路，如台31線、台66線、桃園大溪老街、石門水庫風景區及青埔高鐵特區等地，均列為交通疏導重點區域，特別是國道1號平鎮系統南向入口匝道於連假首日10月24日清晨5時至中午12時實施匝道封閉措施。警方除於主要幹道及易壅塞路段部署警力，並結合影像監控即時回報車流狀況，適時進行號誌時相調整與分流指揮，確保各交流道及觀光景點車流順暢。

桃園市警察局提醒民眾要守法用路，快樂出門、平安返家。圖：警方提供

李維振同時呼籲，近來交通事故發生，未注意車前狀況、轉彎未依規定及違反號誌、標誌、標線規定仍為主要肇因，因此警方連假期間仍加強重點違規取締，用路人切勿貪快搶道、違規超速，以免釀成意外。

李維振提醒，連假期間市區車潮勢必增加，建議民眾提前規劃路線、避開尖峰時段，掌握即時路況資訊，並遵循現場員警及義交指揮。特別提醒駕駛人，勿酒駕、勿闖紅燈、勿超速，全民共同遵守交通規則，享受美好的光復節假期。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園萬聖城光復節連假登場 桃警鼓勵民眾搭乘免費接駁車