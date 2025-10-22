聽新聞
0:00 / 0:00

桃園長照車輛1905年出廠？ 管理缺失、違規多遭檢討

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園市現有176輛長照專車，但部分車輛查無基本資訊，甚至有車輛登記出廠年分竟是1905年，遭議員要求檢討。圖／市府提供
桃園市現有176輛長照專車，但部分車輛查無基本資訊，甚至有車輛登記出廠年分竟是1905年，遭議員要求檢討。圖／市府提供

桃園現有176輛長照專車，但民眾反映經常叫不到車，近日又被揪出多項管理缺失，不僅部分車輛查無基本資訊，甚至有車輛錯誤登記1905年出廠，議員要求檢討；社會局表示，已要求廠商改善，確保接送服務品質與安全。

桃園市目前委由14家廠商辦理長期照顧交通接送服務，包括專車144輛、特約車32輛，去年總計跑了18萬2076趟次；桃園市審計處發現，車輛管理除了車籍資料資料空白、未檢附車輛照片等情形，還有2023年出廠的車2022年已在服務，甚至有車登記1905年出廠，而專車也有超速、闖紅燈、未定期檢驗等違規，顯見車輛與駕駛管理都待加強。

議員林政賢表示，長照專車服務對象多為高齡與身心弱勢族群，車輛安全標準應更加嚴格，市府應檢討改善，不合格的車輛不應上路。

社會局長陳寶民表示，已要求特約廠商改善，未來與業者簽訂2025年至2026年契約時，也會要求各單位檢附清冊備查。針對定位GPS、行車紀錄器、安全帶、扶手、車側階梯踏板、滅火器、急救設備及車體服務專用標章各項目，社會局也要求單位檢附自主檢查表。

關於人員管理方面，社會局要求業者訂定服務管控及駕駛員管理機制，加強員工在職教育訓練，確保接送服務的安全與品質。另外，市府也已在「長照交通接送訂車平台」後台建置車輛管理功能加強督導。

延伸閱讀

全大運射箭／桃園內戰張正韋射退顏子翔摘金 個人2金1銅豐收

桃園花大錢辦珍珠海洋音樂節 民代轟成效不彰、不如高雄

公墓轉型！桃園楊梅富豐公園啟用 千萬打造全齡化設計

雨區逐漸南移 宜蘭、北花蓮晚間雨勢增強

相關新聞

竹市明年預算藍圖 藍白支持 綠指缺百年擘畫

新竹市明年度統籌分配款約增加214億元，市府昨對外說明預算規畫和編列方向，強調「零負債、發現金、強社福、穩經濟、拚建設」...

觀察站／將紅利變競爭力 民眾黨竹市執政考驗

財劃法修正後，新竹市增加近3百億元統籌分配款，市府大推社福與建設盼民眾有感，但普發5千元政策被質疑「選前撒幣」。民眾黨首...

桃園長照車輛1905年出廠？ 管理缺失、違規多遭檢討

桃園現有176輛長照專車，但民眾反映經常叫不到車，近日又被揪出多項管理缺失，不僅部分車輛查無基本資訊，甚至有車輛錯誤登記...

桃園花大錢辦珍珠海洋音樂節 民代轟成效不彰、不如高雄

桃園市觀光旅遊局8月斥資3600萬元辦「珍珠海岸國際音樂節」，因3天活動吸引20萬人次與950萬元成本的的2025年跨年...

公墓轉型！桃園楊梅富豐公園啟用 千萬打造全齡化設計

隨著環保意識抬頭，傳統的公墓土葬逐漸式微，桃園市楊梅區第八公墓活化再利用，轉型新闢成為特色公園，耗資2000萬打造成楊梅...

拓寬670公尺花了近億元 苗栗縣道119線全線拓寬還有約6公里長路

苗栗縣道119線聯絡後龍、西湖、銅鑼、三義，其中銅鑼鄉雞隆警察派出所至玉麟橋段670公尺，9200多萬元拓寬完成通車，仍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。