桃園長照車輛1905年出廠？ 管理缺失、違規多遭檢討

桃園現有176輛長照專車，但民眾反映經常叫不到車，近日又被揪出多項管理缺失，不僅部分車輛查無基本資訊，甚至有車輛錯誤登記1905年出廠，議員要求檢討；社會局表示，已要求廠商改善，確保接送服務品質與安全。

桃園市目前委由14家廠商辦理長期照顧交通接送服務，包括專車144輛、特約車32輛，去年總計跑了18萬2076趟次；桃園市審計處發現，車輛管理除了車籍資料資料空白、未檢附車輛照片等情形，還有2023年出廠的車2022年已在服務，甚至有車登記1905年出廠，而專車也有超速、闖紅燈、未定期檢驗等違規，顯見車輛與駕駛管理都待加強。

議員林政賢表示，長照專車服務對象多為高齡與身心弱勢族群，車輛安全標準應更加嚴格，市府應檢討改善，不合格的車輛不應上路。

社會局長陳寶民表示，已要求特約廠商改善，未來與業者簽訂2025年至2026年契約時，也會要求各單位檢附清冊備查。針對定位GPS、行車紀錄器、安全帶、扶手、車側階梯踏板、滅火器、急救設備及車體服務專用標章各項目，社會局也要求單位檢附自主檢查表。

關於人員管理方面，社會局要求業者訂定服務管控及駕駛員管理機制，加強員工在職教育訓練，確保接送服務的安全與品質。另外，市府也已在「長照交通接送訂車平台」後台建置車輛管理功能加強督導。