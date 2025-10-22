觀察站／將紅利變競爭力 民眾黨竹市執政考驗

財劃法修正後，新竹市增加近3百億元統籌分配款，市府大推社福與建設盼民眾有感，但普發5千元政策被質疑「選前撒幣」。民眾黨首次在新竹執政，當錢已不再是問題，市府能否將短期紅利轉化為長期競爭力，不僅影響新竹這座科技城的未來發展，也關乎自己的政治生命。

地方縣市長選舉的政治定時器正在倒數，對初次執政的新興政黨而言，穩固對市民的施政信心至關重要。市府抓緊時機開財政預算記者會，強調竹市的統籌分配稅款獲得超過3倍大幅提升，也明確指出成功減債78億元，意向市民闡述這座「人均繳稅全國第一」的城市，已具備前所未有的財政底氣。

昨天記者會最受矚目的議題莫過普發5000元消費金，在政黨競爭激烈的城市，普惠式的政策能快速突破各黨派的樁腳界線，也難怪成為在野黨的抨擊重點。

不過，在統籌分配款「大補」後，外界期待的或許不只是「補強」，更應有「跨世代」的重大工程。普發現金雖然能刺激短期經濟，但其對產業結構升級、城市品牌建立等長期經濟韌性助益相對有限。若只流於短期「撒幣」與福利堆疊，將難創造長遠競爭力。

新竹市民普遍具備高學歷與專業背景，對施政期待往往超越單純福利發放，教育與交通是這些人的「剛性需求」，最終會用放大鏡檢視這筆財政紅利是提升生活效率的投資，還是曇花一現的煙火，當財政資源不再是最大限制，真正的考驗才剛開始。