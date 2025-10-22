聽新聞
0:00 / 0:00

觀察站／將紅利變競爭力 民眾黨竹市執政考驗

聯合報／ 本報記者王駿杰黃羿馨

財劃法修正後，新竹市增加近3百億元統籌分配款，市府大推社福與建設盼民眾有感，但普發5千元政策被質疑「選前撒幣」。民眾黨首次在新竹執政，當錢已不再是問題，市府能否將短期紅利轉化為長期競爭力，不僅影響新竹這座科技城的未來發展，也關乎自己的政治生命。

地方縣市長選舉的政治定時器正在倒數，對初次執政的新興政黨而言，穩固對市民的施政信心至關重要。市府抓緊時機開財政預算記者會，強調竹市的統籌分配稅款獲得超過3倍大幅提升，也明確指出成功減債78億元，意向市民闡述這座「人均繳稅全國第一」的城市，已具備前所未有的財政底氣。

昨天記者會最受矚目的議題莫過普發5000元消費金，在政黨競爭激烈的城市，普惠式的政策能快速突破各黨派的樁腳界線，也難怪成為在野黨的抨擊重點。

不過，在統籌分配款「大補」後，外界期待的或許不只是「補強」，更應有「跨世代」的重大工程。普發現金雖然能刺激短期經濟，但其對產業結構升級、城市品牌建立等長期經濟韌性助益相對有限。若只流於短期「撒幣」與福利堆疊，將難創造長遠競爭力。

新竹市民普遍具備高學歷與專業背景，對施政期待往往超越單純福利發放，教育與交通是這些人的「剛性需求」，最終會用放大鏡檢視這筆財政紅利是提升生活效率的投資，還是曇花一現的煙火，當財政資源不再是最大限制，真正的考驗才剛開始。

延伸閱讀

最新政黨政治獻金曝光 民進黨結餘最多、民眾黨短絀4625萬

即時短評／竹市統籌分配款大進補 撒幣發福利背後有哪些貓膩與難題？

影／新竹「快捷9號」11月3日進入第4階段試營運 班次每日增至33班

川普擬發2000美元關稅紅利？ 白宮：還沒做出決定

相關新聞

竹市明年預算藍圖 藍白支持 綠指缺百年擘畫

新竹市明年度統籌分配款約增加214億元，市府昨對外說明預算規畫和編列方向，強調「零負債、發現金、強社福、穩經濟、拚建設」...

觀察站／將紅利變競爭力 民眾黨竹市執政考驗

財劃法修正後，新竹市增加近3百億元統籌分配款，市府大推社福與建設盼民眾有感，但普發5千元政策被質疑「選前撒幣」。民眾黨首...

桃園長照車輛1905年出廠？ 管理缺失、違規多遭檢討

桃園現有176輛長照專車，但民眾反映經常叫不到車，近日又被揪出多項管理缺失，不僅部分車輛查無基本資訊，甚至有車輛錯誤登記...

桃園花大錢辦珍珠海洋音樂節 民代轟成效不彰、不如高雄

桃園市觀光旅遊局8月斥資3600萬元辦「珍珠海岸國際音樂節」，因3天活動吸引20萬人次與950萬元成本的的2025年跨年...

公墓轉型！桃園楊梅富豐公園啟用 千萬打造全齡化設計

隨著環保意識抬頭，傳統的公墓土葬逐漸式微，桃園市楊梅區第八公墓活化再利用，轉型新闢成為特色公園，耗資2000萬打造成楊梅...

拓寬670公尺花了近億元 苗栗縣道119線全線拓寬還有約6公里長路

苗栗縣道119線聯絡後龍、西湖、銅鑼、三義，其中銅鑼鄉雞隆警察派出所至玉麟橋段670公尺，9200多萬元拓寬完成通車，仍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。