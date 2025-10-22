竹市明年預算藍圖 藍白支持 綠指缺百年擘畫

新竹市明年度統籌分配款約增加214億元，市府昨對外說明預算規畫和編列方向，強調「零負債、發現金、強社福、穩經濟、拚建設」各項建設與福利將彼此連動；地方政壇對市府藍圖看法兩極，國民黨與民眾黨表態支持，民進黨則認為缺乏百年發展擘畫。

新竹市代理市長邱臣遠指出，自市長高虹安上任以來，市庫成功減少債務78億元，而財劃法修正後，明年歲入467.27億元、歲出437.16億元，不僅規模創新高，還有賸餘30.11億元，賸餘除用於償債，也作為因應中央補助款變動的緩衝。

竹市府指出，因應美國關稅衝擊，市府明年將發放市民每人5千元振興消費金，經費預計30億元；社會福利方面，敬老愛心卡會持續升級點數，育兒津貼從明年3月起每月加碼1千元，經費約25億元；教育校舍整建、總圖書館、兒探館和其他多功能場館約要30億元；城市建設則有大輕軌計畫、橋梁拓寬與道路銜接等工程，約25億元。

民進黨議員劉崇顯說，市府缺乏百年發展擘畫。記者黃羿馨／攝影

針對市府規畫，民進黨新竹市議員劉崇顯不以為意。他表示，市府明年歲出預算不僅以撒幣型的政策為主，建設類政策也幾乎都是前市府時期建立的城市願景，高虹安或邱臣遠所帶領的市府團隊都缺乏對新竹百年大計的想法與擘畫。

民眾黨新竹市議員李國璋則認為市府未來願景清楚確定，除推動5000元消費金作為因應關稅衝擊的臨時紓困措施外，也同步關注香山工業區中小企業發展、交通建設及教育環境改善。此外，若執行順利執行，可望在4年內實現竹市「零負債」目標。

國民黨議員陳慶齡表示，明年度預算創新高，予以支持。記者黃羿馨／攝影

新竹市議會國民黨黨團總召陳慶齡表示，新竹市明年預算創新高，黨團已充分了解內容並予以支持，將持續監督，確保公共資源運用妥適。

另外，市府明年要發放消費金，陳慶齡要求相關作業程序必須謹慎，個資保全務必嚴加把關，以維護市民權益。