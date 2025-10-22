聽新聞
0:00 / 0:00

竹市明年預算藍圖 藍白支持 綠指缺百年擘畫

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹報導
民眾黨新竹黨部前主委、市議員李國璋（左）認為竹市「幸福五環」清楚規畫未來方向。記者黃羿馨／攝影
民眾黨新竹黨部前主委、市議員李國璋（左）認為竹市「幸福五環」清楚規畫未來方向。記者黃羿馨／攝影

新竹市明年度統籌分配款約增加214億元，市府昨對外說明預算規畫和編列方向，強調「零負債、發現金、強社福、穩經濟、拚建設」各項建設與福利將彼此連動；地方政壇對市府藍圖看法兩極，國民黨與民眾黨表態支持，民進黨則認為缺乏百年發展擘畫。

新竹市代理市長邱臣遠指出，自市長高虹安上任以來，市庫成功減少債務78億元，而財劃法修正後，明年歲入467.27億元、歲出437.16億元，不僅規模創新高，還有賸餘30.11億元，賸餘除用於償債，也作為因應中央補助款變動的緩衝。

竹市府指出，因應美國關稅衝擊，市府明年將發放市民每人5千元振興消費金，經費預計30億元；社會福利方面，敬老愛心卡會持續升級點數，育兒津貼從明年3月起每月加碼1千元，經費約25億元；教育校舍整建、總圖書館、兒探館和其他多功能場館約要30億元；城市建設則有大輕軌計畫、橋梁拓寬與道路銜接等工程，約25億元。

民進黨議員劉崇顯說，市府缺乏百年發展擘畫。記者黃羿馨／攝影
民進黨議員劉崇顯說，市府缺乏百年發展擘畫。記者黃羿馨／攝影

針對市府規畫，民進黨新竹市議員劉崇顯不以為意。他表示，市府明年歲出預算不僅以撒幣型的政策為主，建設類政策也幾乎都是前市府時期建立的城市願景，高虹安或邱臣遠所帶領的市府團隊都缺乏對新竹百年大計的想法與擘畫。

民眾黨新竹市議員李國璋則認為市府未來願景清楚確定，除推動5000元消費金作為因應關稅衝擊的臨時紓困措施外，也同步關注香山工業區中小企業發展、交通建設及教育環境改善。此外，若執行順利執行，可望在4年內實現竹市「零負債」目標。

國民黨議員陳慶齡表示，明年度預算創新高，予以支持。記者黃羿馨／攝影
國民黨議員陳慶齡表示，明年度預算創新高，予以支持。記者黃羿馨／攝影

新竹市議會國民黨黨團總召陳慶齡表示，新竹市明年預算創新高，黨團已充分了解內容並予以支持，將持續監督，確保公共資源運用妥適。

另外，市府明年要發放消費金，陳慶齡要求相關作業程序必須謹慎，個資保全務必嚴加把關，以維護市民權益。

延伸閱讀

影／竹市115年預算編列 藍白肯定財政紀律、綠批缺百年遠見

即時短評／竹市統籌分配款大進補 撒幣發福利背後有哪些貓膩與難題？

竹市115年預算編列 時力：應提出更具體的城市治理願景

國民黨主席與黨代表改選 竹市8370名黨員明投票

相關新聞

竹市明年預算藍圖 藍白支持 綠指缺百年擘畫

新竹市明年度統籌分配款約增加214億元，市府昨對外說明預算規畫和編列方向，強調「零負債、發現金、強社福、穩經濟、拚建設」...

觀察站／將紅利變競爭力 民眾黨竹市執政考驗

財劃法修正後，新竹市增加近3百億元統籌分配款，市府大推社福與建設盼民眾有感，但普發5千元政策被質疑「選前撒幣」。民眾黨首...

桃園長照車輛1905年出廠？ 管理缺失、違規多遭檢討

桃園現有176輛長照專車，但民眾反映經常叫不到車，近日又被揪出多項管理缺失，不僅部分車輛查無基本資訊，甚至有車輛錯誤登記...

桃園花大錢辦珍珠海洋音樂節 民代轟成效不彰、不如高雄

桃園市觀光旅遊局8月斥資3600萬元辦「珍珠海岸國際音樂節」，因3天活動吸引20萬人次與950萬元成本的的2025年跨年...

公墓轉型！桃園楊梅富豐公園啟用 千萬打造全齡化設計

隨著環保意識抬頭，傳統的公墓土葬逐漸式微，桃園市楊梅區第八公墓活化再利用，轉型新闢成為特色公園，耗資2000萬打造成楊梅...

拓寬670公尺花了近億元 苗栗縣道119線全線拓寬還有約6公里長路

苗栗縣道119線聯絡後龍、西湖、銅鑼、三義，其中銅鑼鄉雞隆警察派出所至玉麟橋段670公尺，9200多萬元拓寬完成通車，仍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。