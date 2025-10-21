快訊

花蓮燕子口堰塞湖危機未解 秀林鄉5地區明天停班停課

前台大婦科名醫鄭文芳被控下藥性侵3女棄保潛逃 今押解返台法院裁押

士林地院旁起火！消防急派員撲救 起火原因待查

苗栗縣青農聯誼會慶10週年 稻田彩繪傳達農業創新

中央社／ 苗栗縣21日電

苗栗縣青農聯誼會今年邁入成立第10週年，特別在苑裡鎮藺草博物館前農地打造主題稻田彩繪，傳達青農對農業的熱情與創意，並預告25日將舉辦食農教育活動，歡迎民眾參加。

聯誼會今天指出，這次彩繪稻田以青農聯誼會LOGO為主題，搭配苗青 MIAOLI YOUNG FARMERS中、英文字樣，色彩鮮明、設計簡潔，傳達出青農團結、創新、回饋鄉土理念。

此外，25日在苑裡愛情果園辦理的食農教育展售活動，將有來自全縣各地青農展出自家農特產品，從產地故事到友善耕作方式，讓消費者更認識縣內豐富多元的農業價值。

苗栗縣青農聯誼會表示，透過10週年稻田彩繪紀念活動，期望持續凝聚青農力量，促進交流與合作，共同為苗栗農業注入更多創新與活力，開創永續農業的未來。

青農 食農教育 苗栗縣

延伸閱讀

苗栗海線強風致路樹傾倒 熱心青農以貨車撐住倒向路面電信桿

新北淡水扶輪社彩繪寫生活動頒獎 22位學童作品脫穎而出

南投國慶濃煙瀰漫咳嗽連連 還有稻田燒起來...縣府說「安啦！」

挪威街頭彩繪師地上畫台灣國旗　蔡阿嘎霸氣掏100美金打賞

相關新聞

桃園花大錢辦珍珠海洋音樂節 民代轟成效不彰、不如高雄

桃園市觀光旅遊局8月斥資3600萬元辦「珍珠海岸國際音樂節」，因3天活動吸引20萬人次與950萬元成本的的2025年跨年...

公墓轉型！桃園楊梅富豐公園啟用 千萬打造全齡化設計

隨著環保意識抬頭，傳統的公墓土葬逐漸式微，桃園市楊梅區第八公墓活化再利用，轉型新闢成為特色公園，耗資2000萬打造成楊梅...

拓寬670公尺花了近億元 苗栗縣道119線全線拓寬還有約6公里長路

苗栗縣道119線聯絡後龍、西湖、銅鑼、三義，其中銅鑼鄉雞隆警察派出所至玉麟橋段670公尺，9200多萬元拓寬完成通車，仍...

財政部擬再修財劃法 竹市府反彈：懲罰經濟貢獻度高縣市

財政部今召開「中央統籌分配稅款分配方式」研商會議，研擬將普通統籌稅款優先全額補足各縣市基準財政收支差額，以及大幅下修營利...

影／竹市115年預算編列 藍白肯定財政紀律、綠批缺百年遠見

新竹市明年度統籌分配款將增約214億元，市府今召開預算記者會，說明預算規畫和編列方向，主打「零負債、發現金、強社福、穩經...

即時短評／竹市統籌分配款大進補 撒幣發福利背後有哪些貓膩與難題？

新竹市在「財政收支劃分法」修正後，明年度的統籌分配款將大幅增加約214億元，總計達298億元，昨天記者會上，市府喊出「零...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。