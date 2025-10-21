苗栗縣青農聯誼會慶10週年 稻田彩繪傳達農業創新
苗栗縣青農聯誼會今年邁入成立第10週年，特別在苑裡鎮藺草博物館前農地打造主題稻田彩繪，傳達青農對農業的熱情與創意，並預告25日將舉辦食農教育活動，歡迎民眾參加。
聯誼會今天指出，這次彩繪稻田以青農聯誼會LOGO為主題，搭配苗青 MIAOLI YOUNG FARMERS中、英文字樣，色彩鮮明、設計簡潔，傳達出青農團結、創新、回饋鄉土理念。
此外，25日在苑裡愛情果園辦理的食農教育展售活動，將有來自全縣各地青農展出自家農特產品，從產地故事到友善耕作方式，讓消費者更認識縣內豐富多元的農業價值。
苗栗縣青農聯誼會表示，透過10週年稻田彩繪紀念活動，期望持續凝聚青農力量，促進交流與合作，共同為苗栗農業注入更多創新與活力，開創永續農業的未來。
