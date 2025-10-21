公墓轉型！桃園楊梅富豐公園啟用 千萬打造全齡化設計

隨著環保意識抬頭，傳統的公墓土葬逐漸式微，桃園市楊梅區第八公墓活化再利用，轉型新闢成為特色公園，耗資2000萬打造成楊梅區富豐公園，於今上午落成啟用，多元化設施提供市民更多元的休憩空間。

桃園市長張善政今上午前往楊梅區，出席楊梅區富豐公園新建工程啟用典禮。張善政表示，楊梅區近年發展快速，除了知名的仙草花節，新闢的公園綠地活動空間也越來越多。今正式啟用的富豐公園，為楊梅區第八公墓轉型新闢成為特色公園，公園內設置有籃球場、體健設施、兒童遊戲場、景觀廁所、停車場及步道等設施。

楊梅區公所表示，越來越多的人選擇環保葬禮，如樹葬、花葬、海葬等。傳統的公墓土葬逐漸式微，在禁葬後荒廢、雜草叢生，桃園市政府積極進行「公墓活化」議題，將公墓遷葬並開發活化為公園。

楊梅區富豐公園設置地點原是楊梅區第八公墓，位於富岡富豐里，面積約1公頃，在2010年6月公告禁葬後，為了土地的活化再利用，且由於附近並無適合大型活動場地，考量舉行大型活動時里內也能配合提供場地給民眾休憩使用，楊梅區公所於2023年編列200萬元預算設計規劃，去年7月26日動工，並於今年7月17日完工，工程預算經費約2000萬元。

完工後富豐公園步道設計相當新穎，白灰色相間的流線型步道，平緩且舒適，還有簡單的體健設施適合長輩運動，盪鞦韆、小型攀爬區和溜滑梯等，適合小朋友嬉戲，而籃球場則適合青少年來打球，多元化適合全家大小來從事休閒運動，成為楊梅南區新亮點。