快訊

坤達涉閃兵自溫哥華搭機...抵台時間曝光 檢警赴機場待落地即拘提

閃兵50萬交保 陳柏霖脫口罩道歉：謝謝檢警讓我面對年少荒謬的選擇

公墓轉型！桃園楊梅富豐公園啟用 千萬打造全齡化設計

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市楊梅區第八公墓活化再利用，轉型新闢成為特色公園，耗資2000萬打造成楊梅區富豐公園，於今上午落成啟用。記者周嘉茹／攝影
桃園市楊梅區第八公墓活化再利用，轉型新闢成為特色公園，耗資2000萬打造成楊梅區富豐公園，於今上午落成啟用。記者周嘉茹／攝影

隨著環保意識抬頭，傳統的公墓土葬逐漸式微，桃園市楊梅區第八公墓活化再利用，轉型新闢成為特色公園，耗資2000萬打造成楊梅區富豐公園，於今上午落成啟用，多元化設施提供市民更多元的休憩空間。

桃園市長張善政今上午前往楊梅區，出席楊梅區富豐公園新建工程啟用典禮。張善政表示，楊梅區近年發展快速，除了知名的仙草花節，新闢的公園綠地活動空間也越來越多。今正式啟用的富豐公園，為楊梅區第八公墓轉型新闢成為特色公園，公園內設置有籃球場、體健設施、兒童遊戲場、景觀廁所、停車場及步道等設施。

楊梅區公所表示，越來越多的人選擇環保葬禮，如樹葬、花葬、海葬等。傳統的公墓土葬逐漸式微，在禁葬後荒廢、雜草叢生，桃園市政府積極進行「公墓活化」議題，將公墓遷葬並開發活化為公園。

楊梅區富豐公園設置地點原是楊梅區第八公墓，位於富岡富豐里，面積約1公頃，在2010年6月公告禁葬後，為了土地的活化再利用，且由於附近並無適合大型活動場地，考量舉行大型活動時里內也能配合提供場地給民眾休憩使用，楊梅區公所於2023年編列200萬元預算設計規劃，去年7月26日動工，並於今年7月17日完工，工程預算經費約2000萬元。

完工後富豐公園步道設計相當新穎，白灰色相間的流線型步道，平緩且舒適，還有簡單的體健設施適合長輩運動，盪鞦韆、小型攀爬區和溜滑梯等，適合小朋友嬉戲，而籃球場則適合青少年來打球，多元化適合全家大小來從事休閒運動，成為楊梅南區新亮點。

桃園市楊梅區第八公墓活化再利用，轉型新闢成為特色公園，耗資2000萬打造成楊梅區富豐公園，於今上午落成啟用。記者周嘉茹／攝影
桃園市楊梅區第八公墓活化再利用，轉型新闢成為特色公園，耗資2000萬打造成楊梅區富豐公園，於今上午落成啟用。記者周嘉茹／攝影

公墓 桃園 張善政

延伸閱讀

雨區逐漸南移 宜蘭、北花蓮晚間雨勢增強

桃園觀音國民運動中心換營運團隊 體育局：服務、優惠不變

違規頻傳、出廠日竟誤植1905年…桃園長照專車出包挨批

共伴效應豪雨襲台 桃園復興明停班課、其餘正常上班課

相關新聞

拓寬670公尺花了近億元 苗栗縣道119線全線拓寬還有約6公里長路

苗栗縣道119線聯絡後龍、西湖、銅鑼、三義，其中銅鑼鄉雞隆警察派出所至玉麟橋段670公尺，9200多萬元拓寬完成通車，仍...

財政部擬再修財劃法 竹市府反彈：懲罰經濟貢獻度高縣市

財政部今召開「中央統籌分配稅款分配方式」研商會議，研擬將普通統籌稅款優先全額補足各縣市基準財政收支差額，以及大幅下修營利...

桃園花大錢辦珍珠海洋音樂節 民代轟成效不彰、不如高雄

桃園市觀光旅遊局8月斥資3600萬元辦「珍珠海岸國際音樂節」，因3天活動吸引20萬人次與950萬元成本的的2025年跨年...

公墓轉型！桃園楊梅富豐公園啟用 千萬打造全齡化設計

隨著環保意識抬頭，傳統的公墓土葬逐漸式微，桃園市楊梅區第八公墓活化再利用，轉型新闢成為特色公園，耗資2000萬打造成楊梅...

影／竹市115年預算編列 藍白肯定財政紀律、綠批缺百年遠見

新竹市明年度統籌分配款將增約214億元，市府今召開預算記者會，說明預算規畫和編列方向，主打「零負債、發現金、強社福、穩經...

即時短評／竹市統籌分配款大進補 撒幣發福利背後有哪些貓膩與難題？

新竹市在「財政收支劃分法」修正後，明年度的統籌分配款將大幅增加約214億元，總計達298億元，昨天記者會上，市府喊出「零...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。