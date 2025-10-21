風勢太強！國3高架橋電桿折斷、纜線外露 午後包商派員排除
風勢太強！國道3號苗栗縣通霄鎮坪頂里高架橋上一支電桿，疑因強風吹襲，直接被折成兩截，因部分纜線外露路肩，今天上午有民眾路過發現報警處理，警方到場後確認未影響交通狀況，但因部分電線外露提醒用路人注意；據了解，該電桿屬有線電視公司設置，午後已由廠商換桿處理完畢。
通霄警方表示，今天上午獲報後即派員前往現場，確認未影響交通後，先放置三角錐管制警告來車，並聯絡1999到場處理，由於纜線上有「大大寬頻」標示，判定該支電桿所屬並非中華電信或台電公司。
今天下午有線電視公司外包商派員前往排除時，可以明顯感受到現場有陣陣強風吹襲，對於電桿折斷原因，懷疑是這兩天風勢強勁，纜線遭樹枝拉扯所致，但也不排除是近日路肩路樹修剪工程，遭機具碰撞造成裂痕，直至今天才被強風「二次傷害」扯斷。
