女模帶愛犬散步…慘遭未繫繩比特犬咬傷 闖禍飼主遭罰8萬6000元

新竹縣竹北市鳳岡地區10月19日發生疑似比特犬咬傷寵物阿拉斯加雪橇犬事件，動物保護防疫所今天說明，經案發隔日至飼主家中查核犬隻實際飼養情形，發現犬隻未植入晶片、未完成寵物登記及絕育，且犬隻照片經農業部辨識系統確認為「比特犬」，全案依違反「動物保護法」等相關規定，對飼主併處8萬6000元罰鍰，並終身列管該比特犬。

新竹縣動物保護防疫所於前天接獲一起疑似比特犬咬傷寵物阿拉斯加雪橇犬案件，經查，肇事犬隻自家中脫逃後，在外遊蕩，並咬傷另一飼主牽繫散步中的寵物犬。

動保所立即於昨天至該飼主家中查核肇事犬隻實際飼養情形，經查該犬隻未植入晶片、未完成寵物登記及絕育，且犬隻照片上傳經「農業部禁止飼養或輸入比特犬外觀辨識系統」確認為「比特犬」。

對此，飼主坦承不知該犬為比特犬，自2013年起拾獲飼養迄今已為12歲老齡犬，日前因地震搖晃使門框鬆動、無法緊閉，造成犬隻逃脫單獨遊蕩在外，實有疏漏，發現當下即進行鐵門修繕防止犬隻再次逃逸，且配合動保檢查員完成晶片施打及寵物登記等相關行政作業。

動保所指出，比特犬為農業部公告指定禁止飼養犬隻，飼養者應於2023年2月底前向動保所完成登記備查，又依動保法規定其出入公共場所，應配戴透氣散熱防護口罩，並由成年人伴同、以不超過1.5公尺的繩或鍊牽引，以避免危害公共安全，違者將依動保法處以高額罰鍰。

全案以違反「動物保護法」飼養比特犬未登記報備、比特犬無防護獨自出入公共場所或公眾得出入之場所、疏縱犬隻使其他動物遭受傷害，分別開罰5萬3千元、3萬元、3千元，併處行政罰鍰8萬6000元。