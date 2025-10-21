快訊

拓寬670公尺花了近億元 苗栗縣道119線全線拓寬還有約6公里長路

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣道119線銅鑼鄉雞隆警察派出所至玉麟橋段670公尺，9200多萬元拓寬，今天歡喜通車。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣道119線銅鑼鄉雞隆警察派出所至玉麟橋段670公尺，9200多萬元拓寬，今天歡喜通車。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣道119線聯絡後龍、西湖、銅鑼、三義，其中銅鑼鄉雞隆警察派出所至玉麟橋段670公尺，9200多萬元拓寬完成通車，仍有3段約6公里路段未拓寬，縣府持續爭取補助拓寬。

119線全長31.297公里，銅鑼鄉雞隆派出所至玉麟橋段670公尺，原來寬4至7公尺，立委陳超明協助爭取納入交通部公路局生活圈道路交通系統建設計畫，補助6633萬餘元、地方配合款1170萬6000元，工程設計期間因疫情影響物價波動，縣府再挹注經費1400萬元，拓寬至12公尺。

陳超明、縣長鍾東錦、縣議員黃芳椿、黎尚安、羅貴星、曾美露，及銅鑼鄉長謝昌年等人，今天參加完工通車典禮，新隆國小表演祥獅獻瑞，鍾東錦偕同壽公、壽婆，和鄉親走過新闢道路，場面相當熱鬧。

縣府交通工務處指出，119線目前還有老雞隆、新雞隆，及玉麟橋至三義鄉共3段約6公里未完成拓寬，縣府兼顧財政負擔、沿線聚落生活圈需求下，爭取經費分期分段施工拓寬。

鍾東錦表示，感謝交通部公路局的支持及陳超明的積極爭取，讓沿線鄉親可以享受更安全、便捷的交通，也帶動當地觀光休閒農業發展，活絡地方產業。

苗栗縣道119線銅鑼鄉雞隆警察派出所至玉麟橋段670公尺，9200多萬元拓寬，今天歡喜通車。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣道119線銅鑼鄉雞隆警察派出所至玉麟橋段670公尺，9200多萬元拓寬，今天歡喜通車。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣道119線銅鑼鄉雞隆警察派出所至玉麟橋段670公尺，9200多萬元拓寬，今天歡喜通車。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣道119線銅鑼鄉雞隆警察派出所至玉麟橋段670公尺，9200多萬元拓寬，今天歡喜通車。圖／苗栗縣政府提供

