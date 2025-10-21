影／竹市115年預算編列 藍白肯定財政紀律、綠批缺百年遠見

新竹市明年度統籌分配款將增約214億元，市府今召開預算記者會，說明預算規畫和編列方向，主打「零負債、發現金、強社福、穩經濟、拚建設」5大方向，藍呼籲盡速推動地方建設；白營支持零負債與紓困；綠營則認為缺乏未來百年發展的想法與擘畫。

新竹市議會國民黨黨團總召、市議員陳慶齡表示，新竹市政府明年度增加預算創下歷年新高，對於整體預算內容，黨團已充分了解並予以支持。不過明年市府將發放消費金，相關政策與作業程序必須謹慎規畫，尤其個資保全部分務必要嚴加把關，以維護市民權益。

陳慶齡說，未來地方建設如香山R1道路、赤土崎多功能館等工程，應加速推動，讓新增財源能發揮最大效益。陳慶齡強調，這200多億元都是市民辛苦納稅的錢，應該花在刀口上。國民黨團將持續監督，確保公共資源運用妥適。

民眾黨新竹黨部前主委、市議員李國璋表示，這次財劃法修法後，新竹市政府歲入、歲出雙創歷史新高，總預算約460億元、歲出約430億元，並預留約32億的彈性財源，可因應中央補助變動或用於償還市府債務。若順利執行，未來4年內市府可望實現「零負債」目標，這是非常難得也是非常負責任的做法。

李國璋指出，市府在此次「幸福五環」都能夠清楚的規畫出方向，除推動5000元消費金作為因應關稅衝擊的臨時紓困措施外，也同步關注香山工業區中小企業發展、交通建設及教育環境改善，包括關埔空橋續建、生生有平板與校園通學步道完善。他強調，未來將持續在市議會追蹤各項預算執行情形，確保政策落實。

民進黨市議員劉崇顯表示，明年度歲出預算不僅仍以撒幣型的政策為主，就連能稱得上是建設類的政策都幾乎是過往正在進行的既有政策，如公園改善、左岸環境優化、人行步道、公道五產業帶等，都是前市府時期所建立的城市願景方向，這顯示無論是高虹安還是邱臣遠所帶領的市府團隊，都沒有自己對於新竹這座城市未來百年發展的想法與擘畫。