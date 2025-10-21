即時短評／竹市統籌分配款大進補 撒幣發福利背後有哪些貓膩與難題？

新竹市在「財政收支劃分法」修正後，明年度的統籌分配款將大幅增加約214億元，總計達298億元，昨天記者會上，市府喊出「零負債、發現金、強社福、穩經濟、拚建設」五大承諾，從記者會內容觀察，發現金與社福再加碼是讓民眾立即有感的經濟措施，但也讓在野黨議員抨擊是撒幣政策，用預算換小確幸，缺乏長遠市政規畫，甚至泛有政治目的，被視為民眾黨明年能繼續執政所打出的「選民基礎鞏固」起手式。

地方縣市長選舉的政治定時器正在倒數，對於初次執政的新興政黨而言，穩固對市民的施政信心至關重要。市府抓緊時機開財政預算記者會，強調竹市的統籌分配稅款獲得超過三倍的大幅提升，也明確指出市府成功減債78億元，意向市民闡述這座「人均繳稅全國第一」的城市，已具備前所未有的財政底氣。

記者會重點也聚焦建設，鎖定教育、環境與交通三大主軸，包括規畫赤土崎多功能館、北區兒少家庭福利館，以及竹市首座青少年活動中心。另外，市府也推動「路平、燈亮、水溝通」升級，以及R1茄苳接西濱道路與六甲橋拓寬，這些是回應城市發展需求、落實分齡照顧的正面投資。

最值得注意的，仍是市府祭出普發市民5000元振興消費金，預計超過45萬人受惠，並搭配育兒津貼每月加碼、敬老卡點數升級等各項社福加碼，這套組合拳確實具有「立即性與普及性」的政治效應，因為在政黨競爭激烈的城市，這種普惠式的政策能快速突破各黨派的樁腳界線，直通市民荷包，也難怪成為在野黨的抨擊重點。

不過，在統籌分配款「大補」後，外界期待的或許不只是「補強」，更應有「跨世代」的重大工程。此外，雖然普發現金能夠迅速刺激短期經濟，但其對於產業結構升級、城市品牌建立等「長期經濟韌性」的助益卻相對有限。

同時，市府稱赤土崎多功能館預計於明年完成設計與發包，這意味著實際工程與效益發揮要到2027年甚至更晚，如何確保這些重大建設（如多功能館、R1道路工程）不因各種因素延宕，如期如質完成，是市府執行力的一大考驗。

即使「統籌分配款大進補」帶來大紅利，但若僅止於短期有感的「撒幣」與福利堆疊，將難以創造城市長遠的競爭力。新竹市民普遍具備高學歷與專業背景，他們對政府施政的期待，往往超越單純的福利發放，教育環境與交通建設是這些人的「剛性需求」，市民不會只滿足撒幣政策，最終會用放大鏡檢視這筆財政紅利是成為提升生活效率的「投資」，還是曇花一現的煙火，當財政資源不再是最大限制，真正的考驗才剛開始。